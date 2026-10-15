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Čato za ATV: Borčevi navijači nisu započeli incidente

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15.10.2026 15:10

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Чато за АТВ: Борчеви навијачи нису започели инциденте
Foto: Ustupljena fotografija

Navijači banjalučkog Borca koji su pristigli u Atinu sinoć su imali okršaj ispred hotela u kojem su smješteni, a nakon policijske intervencije 11 ih je uhapšeno.

Grčki mediji danas pišu da su Borčeve pristalice hodale atinskim ulicama sa namjerom da izazovu incidente sa suparničkim navijačima, ali Dejan Čato, direktor FK Borac, za ATV tvrdi da je priča potpuno drugačija.

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„Klub je sinoć u kasnim večernjim časovima obaviješten o ovom nemilom događaju. Prema informacijama koje imamo iz prve ruke, naši navijači su se u kasnim popodnevnim časovima uredno smjestili u hotel, da bi tokom noći ispred hotela došla grupa od oko 50 navijača protivničkog kluba, koja ih je provocirala i izazvala na sukob.

Tokom sukoba intervenisala je grčka policija, nakon čijeg dolaska su se protivnički navijači razbježali. Prema informacijama kojima raspolažemo, policija je potom pokušala da naše navijače nasilno vrati u hotel, prilikom čega je došlo do komešanja i sukoba sa policijskim službenicima pri čemu je 11 osoba lišeno slobode.

Kao klub stojimo iza svojih navijača i pružamo im svu potrebnu podršku. U kontaktu smo i sa upravom Panatinaikosa, a imajući u vidu da, prema našim saznanjima, nije bilo ozbiljnijih povreda niti veće materijalne štete, vjerujemo da će se cijela situacija razriješiti bez ozbiljnijih posljedica”, rekao je direktor FK Borac Dejan Čato koji kaže da je klub radi sve što je potrebno u ovom trenutku

„Takođe, oficir za vezu sa navijačima FK Borac, Bojan Karanović, u stalnoj je komunikaciji sa grčkom policijom i UEFA, kako bismo imali sve relevantne informacije i pomogli da se situacija što prije riješi.

U svakom slučaju, smatramo da je važno sagledati sve okolnosti ovog događaja, posebno činjenicu da naši navijači, prema informacijama koje imamo, nisu bili inicijatori sukoba”, rekao je Čato za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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