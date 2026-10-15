Sukob navijača u Atini: Grčka policija okrivila crveno-plave, istina potpuno drugačija

Dan je utakmice između Panatinaikosa i banjalučkog Borca u Atini, ali ono o čemu se priča danas jeste sukob navijača Borca koji su imali sa navijačima Panatinaikosa prethodne noći.

Grčke nadležne institucije su se oglasile i okrivile navijače banjalučkog Borca da su oni isključivi krivci za incident, odnosno da je grupa od 150 navijača hodala atinskim ulicama sa šipkama u rukama i da su tražili incidente u samoj Atini, međutim informacije sa kojima ATV, raspolaže su potpuno drugačije.

Prema saznanjima ATV-a, grupa oko 50 do 100 navijača Panatinaikosa ili Olimpijakos stigla u blizinu hotela u kojem su smješteni navijači banjalučkog Borca, tu je ta grupa pokušala da isprovocira crveno-plave pristalice upotrebom lasera i navijačkim povicima. Navijači banjalučkog Borca jesu izašli ispred hotela sa osnovnim ciljem da se odbrane od eventualnog napada.

U tom trenutku, dok se to dešavalo, u tih nekoliko minuta pojavila se grčka policija koja je postupila izuzetno surovo.

Prema informacijama ATV-a, navijači Borca su se sukobili sa grčkom policijom, koja je pokazala viši nivo brutalnosti i povrijedila nekoliko navijača Borca. Oni su zadobili lakše tjelesne povrede.

Uhapšeno je 11 navijača, a 11 čeka suđenje, ali ono što zabrinjava u ovom trenutku, jeste to što policija odbija saradnju sa fudbalskim klubom Borac. Ni ambasador BiH u Grčkoj nije obaviješten o incidentima i ono što se da čuti jeste da su navijači Borca trenutno u pritvoru bez prava na prevodioca, bez prava na advokate i da grčke vlasti pokušavaju svu krivicu za sve što se desilo prebace na navijače koji su pristigli iz Banjaluke.