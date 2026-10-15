Preminuo Mirko Cetinski, otac Tonija Cetinskog

Istarski pjevač Mirko Cetinski preminuo je u četvrtak, u 78. godini, nakon duge i teške bolesti. Muzičku karijeru gradio je šest decenija, a javnost ga pamti i kao oca pjevača Tonija i Matea Cetinskog.

Mirko Cetinski rođen je 1948. godine u Puli. Prvi javni nastup imao je 1962. godine na takmičenju „Prvi aplauz“ u rodnom gradu. Na festivalu „Melodije Istre i Kvarnera“ prvi put je nastupio 1968. godine.

Važan trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 1972. godine na Zagrebačkom festivalu, gdje je izveo pjesmu „Moje ludo srce“. Taj nastup donio mu je nove angažmane, turneje i prvu Zlatnu ploču.

Tokom karijere objavio je brojne pjesme, među kojima su poznatije „Plači, plači, gitaro“, „Pođi sa mnom do Rovinja“ i „Na jedrenju“.

Posebno mjesto u njegovom muzičkom opusu zauzima pjesma „Viecia Batana“, posvećena Rovinju. Pjevao je na hrvatskom i italijanskom jeziku, kao i na njihovim dijalektima. Za pjesmu „Kupil sam ti prstenac“ osvojio je nagradu publike na festivalu „Melodije Istre i Kvarnera“.

Održao je 24 turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, četiri po Australiji i stotine koncerata širom Evrope.

„Nikada nisam prestao da pjevam jer je pjevanje moj život“, rekao je u jednom intervjuu.

Osnivanje Radija Rovinj

Osim u muzici, Cetinski je bio aktivan i u medijskom životu Istre. Bio je jedan od osnivača Radija Rovinj, koji je počeo sa emitovanjem 14. februara 1997. godine. Želio je da grad dobije sopstvenu radio-stanicu koja bi informisala i povezivala lokalnu zajednicu.

Grad Rovinj dodijelio mu je 2023. godine Zlatnu medalju za doprinos muzici i razvoju lokalnog radija.

Posljednji ispraćaj biće održan u krugu porodice, koja je zamolila za mirno i diskretno izražavanje saučešća. Datum i mjesto komemoracije biće objavljeni naknadno.