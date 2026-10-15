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Zemljotres od 5,6 stepeni pogodio Aljasku

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15.10.2026 15:16

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je američku saveznu državu Aljasku, saopštio je Američki institut za geološka istraživanja.

Prema navodima Instituta, potres je registrovan 43 kilometra sjeverozapadno od jezera Minčumina.

Potres se dogodio na dubini od četiri kilometra.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Srna.

Južna polovina Aljaske, koja se nalazi u okviru Aleutskog vulkanskog luka, predstavlja seizmički aktivno područje.

Iako je većina zemljotresa umjerene jačine, prema podacima Instituta, od 1900. godine zabilježeno je 12 potresa čija je magnituda premašila 7,5 stepeni Rihterove skale.

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Zemljotres

Aljaska

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