Stiže astrološki zemljotres: Za 5 znakova više ništa neće biti isto

Prema astrološkim tumačenjima, za pet horoskopskih znakova naredni period mogao bi da donese preispitivanje odnosa, finansija i životnih ciljeva.

Astrološkinja Elenor ovaj period opisuje kao pripremu za veliku transformaciju, uz savjet da se krupne odluke ne donose ishitreno.

Prema njenim riječima, retrogradna Venera vrijeme je za povratak na stare planove, analizu dosadašnjih izbora i osmišljavanje promjena koje bi kasnije mogle da se sprovedu u djelo.

"Ovo je najbolje vrijeme da se vratite na početak i isplanirate svoju transformaciju", objasnila je Elenor, savjetujući da se prije trajnih odluka prikupe sve važne informacije.

Škorpija: Promjene izgleda i sređivanje finansija

Škorpije bi, prema ovom horoskopskom tumačenju, mogle da osjete želju za promjenom izgleda, ali i potrebu da bolje organizuju finansije. Elenor smatra da je ovo prilika da razmisle o tome šta zaista žele, umjesto da nastave da žive po navici.

Promjene ne moraju da budu nagle. Umjesto ishitrenih poteza, preporuka je da se prvo razmotri šta bi trebalo promijeniti i da se konkretni koraci ostave za kasnije.

Ovaj period, prema astrološkinji, donosi i pitanje da li su Škorpije zadovoljne životom koji su izgradile ili su se samo navikle na postojeće okolnosti.

Ovan: Vrijeme je za preispitivanje odnosa

Ovnovi bi mogli da sagledaju odnose u kojima su do sada ulagali više truda nego druga strana. Prema riječima Elenor, nečije ponašanje moglo bi da im pomogne da shvate da ne moraju uvijek oni da pokreću razgovore, opravdavaju se ili rješavaju sve probleme.

Ako prestanu da sami održavaju odnos, mogli bi jasnije da vide koliko je druga strana spremna da uloži u njega.

Poruka ovog horoskopskog tumačenja jeste da odnosi treba da počivaju na obostranom trudu. Ako se neki od njih završe, Ovnovi bi to mogli da shvate kao priliku da više pažnje posvete ljudima koji im uzvraćaju podršku.

Rak: Viši standardi i manje iscrpljujućih odnosa

Rakovi bi u narednom periodu mogli da postanu izbirljiviji kada je riječ o ljudima kojima poklanjaju svoje vrijeme i energiju.

Elenor ističe da privlačnost ili inteligencija nisu dovoljne ako neki odnos stalno iscrpljuje jednu stranu. Zbog toga bi Rakovi mogli da preispitaju kome i koliko pomažu, kao i da li su njihova pažnja i dobrota postale nešto što drugi uzimaju zdravo za gotovo.

"Shvatićeš da možeš voljeti nekoga, a da ga pritom stalno ne spasavaš", poručuje astrološkinja.

Ovaj period, prema njenom tumačenju, mogao bi da pokaže i ko ostaje prisutan u životu Rakova kada prestanu da neprestano pružaju pomoć.

Jarac: Povratak starim ciljevima i novi životni planovi

Jarčevi bi mogli da osjete da je vrijeme da promijene nešto u svakodnevici, poslu ili društvenom okruženju. Ako su nezadovoljni dosadašnjim načinom života ili im je potrebna nova motivacija, ovaj period mogu da iskoriste za planiranje narednih koraka.

Promjene bi mogle da se odnose na karijeru, prijateljstva, pa čak i lični stil.

Posebno zanimljiv mogao bi da bude povratak nekom starom cilju. Prema riječima Elenor, Jarčevi bi mogli da se zapitaju zašto su odustali od nečega što im je nekada bilo važno.

Ono što su ranije smatrali nerealnim možda je, kako navodi astrološkinja, bilo samo loše vremenski postavljeno. Novo iskustvo i drugačije okolnosti mogli bi im pomoći da stare planove sagledaju iz novog ugla.

Vaga: Više samopouzdanja i manje potrebe za tuđim odobravanjem

Vage bi, prema ovom horoskopu, mogle da se osvrnu na ranije životne faze i shvate da neke stvari zbog kojih su bile nesigurne više nisu toliko važne.

Elenor smatra da bi Vage mogle da obnove interesovanje za neke ranije stilove i uklope ih u ličnost koju su u međuvremenu izgradile.

Najveća promjena, međutim, mogla bi da se dogodi u njihovom odnosu prema tuđem mišljenju. Umjesto stalne potrebe da se dopadnu drugima ili dobiju njihovo odobravanje, mogle bi da počnu više da cijene sopstvene želje i kriterijume.

Kako poručuje astrološkinja, Vage bi mogle da pređu od želje da budu izabrane do toga da same pažljivije biraju ljude i prilike koje žele u svom životu, prenosi Jor Tango.