Logo

Rusija ostaje najmoćnija arktička sila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 15:53

Komentari:

0
русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Rusija je neprikosnoveni lider na Arktiku, u oblasti arktičkih tehnologija i plovidbe, i ostaje najmoćnija i najambicioznija arktička sila, sa najjačim pozicijama u oblasti bezbjednosti, izjavio je ruski ministar za razvoj Dalekog istoka i Arktika Aleksej Čekunkov.

„Rusija ostaje neprikosnoveni lider na Arktiku, u arktičkim tehnologijama i arktičkoj plovidbi. Mi nesumnjivo ostajemo najmoćnija arktička sila, sa najsnažnijim pozicijama u oblasti bezbjednosti“, rekao je Čekunkov tokom sesije „Arktik – teritorija privlačnosti“, održane u okviru foruma „Ruska energetska nedjelja“.

On je dodao da Rusija ostaje i najambicioznija arktička država.

Њемачка

Svijet

Kreću promjene iz Njemačke: Pokrajina usvojila rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji

„Ostajemo najambicioznija arktička sila, koja realizuje najveće projekte globalnih razmjera, u kojima ima mjesta i za međunarodne partnere iz nama prijateljskih zemalja“, istakao je Čekunkov.

Međunarodni forum „Ruska energetska nedjelja“ održava se u Moskvi od 14. do 16. oktobra, a RIA Novosti je medijski partner foruma, prenosi Sputnik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

sila

Arktik

Komentari (0)

Pročitajte više

Порука из Кремља: Став ЕУ о сарадњи Москве и Вашингтона је деструктиван

Svijet

Poruka iz Kremlja: Stav EU o saradnji Moskve i Vašingtona je destruktivan

5 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zelenski pokazao da nije spreman da se konstruktivno angažuje

4 h

0
Огласила се Русија: Познато када почиње испорука руског дизел-горива у САД

Svijet

Oglasila se Rusija: Poznato kada počinje isporuka ruskog dizel-goriva u SAD

5 h

0
ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

Svijet

FSB uhapsio švedskog državljanina zbog planiranja terorističkog napada

8 h

0

Više iz rubrike

Испуцала земља усљед земљотреса

Svijet

Zemljotres od 5,6 stepeni pogodio Aljasku

2 h

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.

Svijet

Žena iz BiH učestvovala u teškoj prevari sa socijalnim primanjima

3 h

0
Судија држи чекић у судници

Svijet

Političar osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja dvije djevojčice

3 h

0
пси пас луталице кућни љубимац животиња

Svijet

"Životinje je "odvele" u zatvor: Žena puštena na slobodu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

17

57

Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"

17

46

Borac protiv Panatinaikosa u Atini: Poznati sastavi timova

17

40

ATV u Atini: Navijači Borca sutra pred sudijom za prekršaje

17

35

Dvostruki šampion „Mr. Olimpije“ i glumac iz filma „Paklene ulice“ stiže u Banjaluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima