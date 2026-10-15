Rusija ostaje najmoćnija arktička sila

Rusija je neprikosnoveni lider na Arktiku, u oblasti arktičkih tehnologija i plovidbe, i ostaje najmoćnija i najambicioznija arktička sila, sa najjačim pozicijama u oblasti bezbjednosti, izjavio je ruski ministar za razvoj Dalekog istoka i Arktika Aleksej Čekunkov.

„Rusija ostaje neprikosnoveni lider na Arktiku, u arktičkim tehnologijama i arktičkoj plovidbi. Mi nesumnjivo ostajemo najmoćnija arktička sila, sa najsnažnijim pozicijama u oblasti bezbjednosti“, rekao je Čekunkov tokom sesije „Arktik – teritorija privlačnosti“, održane u okviru foruma „Ruska energetska nedjelja“.

On je dodao da Rusija ostaje i najambicioznija arktička država.

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„Ostajemo najambicioznija arktička sila, koja realizuje najveće projekte globalnih razmjera, u kojima ima mjesta i za međunarodne partnere iz nama prijateljskih zemalja“, istakao je Čekunkov.

Međunarodni forum „Ruska energetska nedjelja“ održava se u Moskvi od 14. do 16. oktobra, a RIA Novosti je medijski partner foruma, prenosi Sputnik.