Kakva ludnica u Rimu! Roma imala 3:1, Real napravio preokret

Kakvu ludnicu je režirao Žoze Murinjo. Do 83. minuta ekipa Real Madrida je gubila 3:1 od Rome, a onda taktički potez i uvođenje Karlos Espija mijenja situaciju na terenu, a kraljevski klub za sedam minuta postiže tri gola i pravi preokret za 3:4.

Roma je odlično otvorila utakmicu i već u prvim minutima stvorila nekoliko prilika. Do prednosti je stigla u 20. minutu, kada je Marten de Ron šutirao sa ivice kaznenog prostora, a lopta je nakon odbitka promijenila smjer i prevarila Tiba Kurtou.

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Ipak, slavlje domaćih navijača nije dugo trajalo. Samo pet minuta kasnije Kilijan Mbape je šutirao sa distance, lopta je zakačila jednog igrača i završila u mreži nemoćnog Pjerluiđija Golinija za 1:1.

Do odlaska na odmor obje ekipe imale su prilike, ali se rezultat nije mijenjao.

Nastavak je donio pravu dramu. Roma je u 51. minutu ponovo povela pogotkom Donijela Malena, čiji je udarac iz kaznenog prostora promijenio smjer nakon odbitka i završio u mreži.

Donijel Malen Tanjug/AP/LaPresse/Alfredo Falcone

Samo šest minuta kasnije isti igrač ponovo je zatresao mrežu Reala. Pogodak je prvobitno poništen zbog ofsajda, ali je nakon provjere video-tehnologijom priznat, pa je Roma povela sa velikih 3:1.

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Činilo se da domaćin sigurno korača ka pobjedi, ali je onda uslijedila završnica za pamćenje.

Murinjo je u 78. minutu napravio potez koji se pokazao presudnim. Umjesto Jana Diomandea na teren je poslao Karlosa Espija, a mladi fudbaler ubrzo je postao jedan od glavnih junaka utakmice.

Espi je u 83. minutu zatresao mrežu Rome, ali mu je pogodak poništen zbog ofsajda. Međutim, samo minut kasnije ponovo se našao na pravom mjestu, pokupio odbijenu loptu i snažnim udarcem smanjio na 3:2.

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Bio je to signal za potpuni napad Madriđana.

Već u 85. minutu Arda Guler je izveo korner, a Endrik bio najviši u skoku i udarcem glavom poravnao rezultat na 3:3.

Real se tu nije zaustavio.

U 90. minutu Guler je ponovo izveo korner, lopta je prošla kroz gužvu u kaznenom prostoru, a Antonio Ridiger je zakucao u mrežu za potpuni preokret i vođstvo od 4:3.

Roma, koja je samo nekoliko minuta ranije bila nadomak pobjede, ostala je bez bodova, dok je Real zahvaljujući fantastičnoj završnici stigao do velikog trijumfa.

Posebne zasluge pripadaju Murinjovim rezervistima Espiju i Endriku, koji su golovima u razmaku od samo jednog minuta potpuno promijenili tok utakmice.