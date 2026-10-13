Лудница у Лиги шампиона: Бајерн прокоцкао преокрет, Интер доживио шок

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Лига шампиона вратила се на велика врата! Друго коло најелитнијег европског фудбалског такмичења донијело је невјероватне резултате, велике преокрете и чак 32 гола на девет утакмица.
Највеће изненађење приредио је норвешки Викинг, који је пред својим навијачима успио да остане непоражен против минхенског Бајерна (3:3).
Норвежани су на полувремену имали предност од 2:0, али је Бајерн у наставку направио велики преокрет. Два гола Харија Кејна и погодак Луиса Дијаза донијели су Баварцима вођство од 3:2.
Ипак, након искључења Мајкла Олисеа, домаћин је искористио бројчану предност и голом Хермана Јохана Хаугена у завршници стигао до великог бода.
Још већи шок виђен је у Милану, гдје је Клуб Бриж савладао Интер резултатом 4:3. Јунак белгијске екипе био је Николо Трезолди, који је постигао три гола, док је четврти додао Ромео Верман. Интер је преко Лаутара Мартинеза, који је био двоструки стријелац, и Анж-Јоана Бонија успио да ублажи пораз.
Барселона је у Истанбулу савладала Галатасарај резултатом 4:1, иако су домаћи први стигли до предности. Каталонци су изједначили преко Жоаа Кансела пред крај првог полувремена, а у наставку су Фермин Лопез, Ентони Гордон и Карим Адејеми потврдили убједљиву побједу.
Арсенал је пред својим навијачима савладао Лил са 3:0, а сва три гола постигнута су у размаку од свега осам минута другог полувремена. Погађали су Јуријен Тимбер, Еберечи Езе и Букајо Сака.
Атлетико Мадрид је са 2:0 побиједио Манчестер јунајтед, који је меч завршио са играчем мање након искључења Ленија Јора. Стријелци за шпанску екипу били су Пабло Бариос и Адемола Лукман.
Виљареал је након преокрета савладао Наполи са 3:1, док је РБ Лајпциг минималним резултатом 1:0 био бољи од ПСВ Ајндховена. Једини гол на том мечу постигао је Брајан Груда у 75. минуту.
У ранијем термину Спортинг из Лисабона славио је на гостовању код Ланса са 2:0 головима Луиса Суареза и Исе Думбије.
Истим резултатом славио је и азербејџански Сабах, за који наступа Вељко Симић. Савладана је прашка Славија, а голове су постигли Кахим Парис и Џој-Ленс Микелс. Сабах је тако стигао до прве побједе у историји клуба у Лиги шампиона.
Друго коло Лиге шампиона наставља се у сриједу, када је на програму још девет утакмица.
Од 18.45 часова састају се Фејенорд и Комо, те ЛАСК и Ливерпул.
У термину од 21 час играју Рома – Реал Мадрид, Астон Вила – Фенербахче, Бетис – Порто, Боде/Глимт – Борусија Дортмунд, Манчестер сити – Пари Сен Жермен, Шахтјор – АЕК Атина и Слован Братислава – Штутгарт.
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