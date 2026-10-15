Nova kuća strave u Srbiji: Tajne sobe za mučenje i ubistva?

Luksuzna vila pod Avalom, tajne prostorije za mučenje, ubistva i pokušaji uništavanja tijela žrtava našli su se u središtu velike istrage protiv kriminalne grupe poznate kao "vračarci".

Srpska policija sprovela je opsežnu akciju na više od 70 lokacija širom zemlje, tokom koje je, prema objavljenim informacijama, uhapšeno 19 osoba, kao i još troje osumnjičenih za kojima su bile raspisane potjernice.

Fotografije zaplijenjenih predmeta otkrivaju velike količine novca, oružje, drogu i brojne mobilne telefone, među kojima su i uređaji sa šifrovanom komunikacijom.

Međutim, iza policijske akcije krije se znatno mračnija priča. Istražioci pokušavaju da rasvijetle ubistva koja se povezuju s ovom kriminalnom grupom, a posebnu pažnju privukla je vila pod Avalom, za koju se sumnja da je služila za zatočenje i mučenje žrtava, piše Telegraf.

Vila pod Avalom podsjeća na Belivukovu kuću strave

Prema informacijama koje je objavio Telegraf, u luksuznom objektu pod Avalom pronađene su skrivene prostorije, zaštitni najloni i oprema za koju se sumnja da je korištena prilikom mučenja.

Način na koji je objekat bio uređen istražioce je podsjetio na kuću u Ritopeku, povezanu s kriminalnom grupom Veljka Belivuka.

Sumnja se da su pripadnici "vračaraca" u vilu dovodili otete osobe, držali ih zatočene i zlostavljali kako bi od njih izvukli informacije.

Posebno se istražuje mogućnost da je upravo na toj lokaciji ubijen Milan Stoković (26), mladić iz Zemuna koji je nestao u oktobru prošle godine.

Prema navodima Telegrafa, objekat je otkriven još početkom 2026. godine, ali su istražioci čekali rezultate forenzičkih analiza i DNK vještačenja kako bi ga povezali s konkretnim zločinima.

Šta se dogodilo Milanu Stokoviću?

Stoković je, prema objavljenim informacijama, otet 14. oktobra 2025. godine u Beogradu. Njegov nestanak policiji je prijavio otac.

Istražioci sumnjaju da je mladić odveden u skrivene prostorije vile pod Avalom, gd‌je je danima ispitivan i zlostavljan.

Prema toj verziji događaja, nakon što su od njega dobili informacije koje su tražili, osumnjičeni su ga ubili vatrenim oružjem.

Uslijedio je pokušaj prikrivanja zločina.

Pet dana nakon otmice, policija je u šumskom području između sela Rečica i Ram, kod Požarevca, zatekla dvojicu muškaraca kako kopaju improvizovanu jamu.

Riječ je o policijskom inspektoru N. Ž. i mještaninu M. S.

Kod njih su, prema navodima iz istrage, pronađene lopate, 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča.

Sumnja se da su ova sredstva bila namijenjena uništavanju bioloških tragova i otežavanju identifikacije žrtve.

Tijelo premješteno i zapaljeno

Prema informacijama koje su objavili srpski mediji, nakon hapšenja dvojice osumnjičenih preostali pripadnici grupe navodno su iskopali Stokovićeve posmrtne ostatke i premjestili ih u selo Lučice.

Tamo su ih, kako se sumnja, zapalili koristeći benzin i automobilske gume.

Zbog velikih oštećenja posmrtnih ostataka, identifikacija DNK analizom trajala je mjesecima.

Stoković je sahranjen 4. aprila na Novom bežanijskom groblju.

Ovi navodi predmet su istrage, a odgovornost osumnjičenih tek treba da bude utvrđena u sudskom postupku.

Istraga obuhvatila i ubistvo Živka Bakića

Istraga protiv grupe proširena je i na ubistvo Živka Bakića, kojeg su mediji označavali kao jednog od vođa balkanskog narko-kartela.

Bakić je ubijen 19. januara 2026. godine u Sopotu, dok se nalazio u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor.

Protiv njega se u tom trenutku vodio postupak zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju velikih količina kokaina.

Istražioci provjeravaju povezanost njegovog ubistva sa Stokovićevim nestankom i smrću, kao i mogućnost da iza oba zločina stoji ista kriminalna organizacija.

U ovom kontekstu pominje se i Tadija Pantić (23), Stokovićev prijatelj i jedan od vođa navijača Partizana iz Zemuna, koji je ubijen 22. novembra 2025. godine.

Šta je policija pronašla tokom pretresa?

Fotografije koje su objavljene nakon akcije pokazuju razmjere zapljene.

Tokom pretresa pronađeno je približno 2,5 kilograma kokaina, kao i marihuana, LSD i amfetamin.

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Policija je zaplijenila sedam komada vatrenog oružja, uključujući automatski pištolj i revolvere.

Pronađene su i precizne vage, uređaj za vakuumsko pakovanje droge, veće količine novca u evrima i dinarima, kao i mobilni telefoni, uključujući uređaje namijenjene šifrovanoj komunikaciji.

U dijelu istrage koji se odnosi na teška ubistva, prema objavljenim informacijama, zaplijenjeno je više od 26.000 evra, oko pola miliona dinara, skupocjeni satovi i GPS uređaji za praćenje.

Akcije su sprovođene na području Beograda, Novog Sada, Požarevca, Loznice, Smedereva, Kraljeva, Užica, Prokuplja i Šapca.

U operacijama su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA), u saradnji s nadležnim tužilaštvima.

Svjedok-okrivljeni pobjegao s tajne lokacije

Dodatni zaplet u istrazi predstavlja bijeg Nikole Mirića, svjedoka-okrivljenog koji je, prema informacijama Telegrafa, prethodno postigao sporazum s tužilaštvom.

Mirić je navodno pristao da otkrije unutrašnju organizaciju grupe i način njenog d‌jelovanja.

Međutim, pobjegao je s tajne lokacije na kojoj je boravio pod obezbjeđenjem.

Policija traga za njim, dok se nastavljaju forenzička ispitivanja objekata i terena oko vile pod Avalom.

Istražioci sada pokušavaju da utvrde puni obim d‌jelovanja kriminalne grupe, njenu povezanost s ubistvima i ulogu pojedinačnih osumnjičenih u zločinima koji su potresli srpsko podzemlje.