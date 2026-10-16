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Stiže promjena vremena: Evo gdje će danas padati kiša

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16.10.2026 08:28

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Киша
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost izraženiju na istoku, a mjestimično je moguća slaba kiša.

Duvaće slab vjetar, tokom dana umjeren do pojačan sjeverni, a u Hercegovini jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 13 na istoku do 19 na sjeveru i zapadu, na jugu do 23, a u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac jedan, Han Pijesak tri, Čemerno, Šipovo i Tuzla četiri, Foča, Mrkonjić Grad, Rudo i Sarajevo pet, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Kalinovik, Kneževo, Ribnik, Srebrenica, Bihać, Zenica i Sanski Most šest, Prijedor, Zvornik, Gacko, Novi Grad i Srbac sedam, Banjaluka, Mrakovica i Livno osam, Bileća devet, Trebinje 11 i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.

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