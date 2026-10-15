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"Drina je kičma, a ne granica": U Istočnom Sarajevu veliki zbor studenata

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15.10.2026 19:55

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"Дрина је кичма, а не граница": У Источном Сарајеву велики збор студената
Foto: ATV

U Istočnom Sarajevu u toku je veliki zbor studenata koji organizuje Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u tom gradu.

U Istočno Sarajevo je stigao veliki broj studenata iz svih krajeva Srpske. Među transparentima koje su pripremili se nalaze poruke, "Kosovo je Srbija", "Drina je kičma, a ne granica" i "Nema predaje".

Nakon zbora studenata zakazan je koncert Baje Malog Knindže. Studenti su zamolili medijske ekipe da napuste skup.

Podsjećamo, na zajedničkoj sjednici dva studentska tijela prije četiri dana poručeno je da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da srpski generali nisu zločinci, što je odgovor na poruke koje su se ranije pojavile na skupu Studentske liste u Novom Pazaru.

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Tagovi :

Studentski parlament

Srbija

Komentari (4)

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