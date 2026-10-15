Preminuo Đoko Ekvator

On je prethodnih dana hospitalizovan zbog čega je otkazano i ročište za izjašnjenje o krivici pred Osnovnim sudom u Banjaluci, a u slučaju koji se vodio protiv njega zbog prevare brojnih kupaca stanova u zgradama u naselju "Novi Borik".

Za Davidovića i poslovanje njegove kompanije "Ekvator" se vežu brojne kontroverze tokom prethodnih decenija. Često je bio u centru pažnje javnosti zbog nezakonitosti u poslovanju. Kompaniju "Ekvator" osnovao je 1989. godine, a ona je otišla u stečaj prošle godine nakon malverzacije sa stanovima.

Davidović se teretio za prevaru tešku 11 miliona KM, a stečajni postupak bio je težak 48 miliona KM. Optužnica koju je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci teretila ga je po 122 tačke.

(Provjereno)