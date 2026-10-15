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Preminuo Đoko Ekvator

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15.10.2026 18:52

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Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор
Foto: Screenshot / YouTube

Vlasnik kompanije "Ekvator" Đorđe Davidović, poznatiji kao Đoko Ekvator, preminuo je danas u Banjaluci, saznaje portal Provjereno.

On je prethodnih dana hospitalizovan zbog čega je otkazano i ročište za izjašnjenje o krivici pred Osnovnim sudom u Banjaluci, a u slučaju koji se vodio protiv njega zbog prevare brojnih kupaca stanova u zgradama u naselju "Novi Borik".

Za Davidovića i poslovanje njegove kompanije "Ekvator" se vežu brojne kontroverze tokom prethodnih decenija. Često je bio u centru pažnje javnosti zbog nezakonitosti u poslovanju. Kompaniju "Ekvator" osnovao je 1989. godine, a ona je otišla u stečaj prošle godine nakon malverzacije sa stanovima.

Davidović se teretio za prevaru tešku 11 miliona KM, a stečajni postupak bio je težak 48 miliona KM. Optužnica koju je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci teretila ga je po 122 tačke.

(Provjereno)

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Tagovi :

Đoko Ekvator

Banjaluka

građevinarstvo

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