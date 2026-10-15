Radnici vrtića bez plata i naknada

Od avgusta bez plate, od maja bez naknada, sa svim računima, kreditima i obavezama ni sami ne znaju kako uopšte preživljavaju, kažu radnici Dječijeg vrtića „Čika Jova Zmaj“. Gotovo tri godine ne znaju ni kada je plata, ni hoće li je biti, a život ne pita.

„Ovo je postao jedan neizdrživ momenat, ljudi su ogorčeni, ljudi su očajni, od nas se očekuje da radimo punom parom. Ova ustanova ima skoro 900 mališana, vaspitači moraju da dođu nasmijani, vedri, veseli i raspoloženi, da razgovaraju sa roditeljima i sa oduševljenjem pričaju o svemu, a ne znaju da li će nakon 15 časova imati da kupe hljeb svom djetetu", rekao je Adriana Mirić, predsjednik Sindikalne organizacije JPU „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina.

Radnici ove predškolske ustanove ne traže ništa što im ne pripada. Traže svoje zarađene plate i garancije da neće biti kašnjenja. Ipak i to je očigledno u Bijeljini misaona imenica.

Ova ustanova radi u 9 organizacionih jedinica, oko 140 zaposlenih brine o 850 djece. Već skoro godinu i po dana svoja prava traže putem Suda, tužbama. Ali i to je proces koji traje i koji je neizvjesan za zaposlene koji žive od ove plate i trebaju da prehrane porodice.“

Pored duga prema radnicima, grad duguje oko milion KM i dobavljačima, zbog toga je i nabavka hrane za djecu je neizvjesna.

„Pokušali smo više puta i da tražimo sastanke i rješenje jer sama predškolska ustanova obavlja posao od visokog značaja za grad Bijeljina i za naše stanovništvo, ali kažem opet radnicima su ugrožena radnička prava i njihov socijalni status i stvarno ne znam do kada će ovo trajati i kada će se riješiti. Kažem opet, nerazumijevanje sa druge strane postoji, da mi niti imamo sagovornika niti postoji mogućnost da se pronađe neko rješenje, ne samo što kasne plate nego je ugroženo funkcionisanje naše ustanove jer su velika dugovanja prema dobavljačima“, rekao je Slaviša Vujanović, direktor JPZ Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“.

Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ nije jedina ustanova kojom gazduje grad Bijeljina, a kojoj se ne isplaćuju plate. Nekoliko stotina radnika i drugih javnih ustanova mjesecima je bez plata, ali očigledno je da to gradonačelnika ne brine mnogo. Na naša pitanja o ovoj temi nije odgovorio ni danas.