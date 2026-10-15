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Leplir: Medicinski fakultet primjer dobre prakse

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15.10.2026 17:22

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Леплир: Медицински факултет примјер добре праксе

Medicinski fakultet u Foči dobar je primjer iz prakse kako treba da rade i da se razvijaju visokoškolske ustanove, izjavio je šef Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Levenu iz Belgije Hirt de Leplir.

Leplir je čestitao Medicinskom fakultetu za sve uspjehe koji su doveli do međunarodne akreditacije i prepoznatljivosti, a što je rezultiralo činjenicom da se danas u Foči obrazuje više od 700 stranih studenata iz 38 zemalja svijeta.

"Medicinski fakultet u Foči predstavlja primjer kako su u praksi dobro primijenjene metode i sve ono na čemu smo radili prethodnih godina", rekao je Leplir na svečanom obilježavanju 33. rođendana ovog fakulteta.

On je istakao da je uspjeh Medicinskog fakulteta rezultat timskog rada, a da timski rad zahtijeva jakog lidera, kakav je upravo dekan Dejan Bokonjić.

Uz Bokonjića, u procesu internacionalizacije fakulteta izdvojio je i veliki doprinos profesora Nenada Markovića.

Leplir je nakon 28 godina, kako je istakao, pozitivnog iskustva u radu sa ljudima sa ovih prostora, poželio da budućnost Republike Srpske i BiH bude takva da nudi nadu svima građanima, pogotovo studentima i mladim ljudima da njihovi snovi mogu postati stvarnost.

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"Želim vam svima, pogotovo u ovim teškim geopolitičkim i nesigurnim vremenima, da se fokusirate na dobrobit i prosperitet svih ljudi, svih građana, svih studenata", rekao je Leplir, koji nakon gotovo tri decenije prisustva u Srpskoj i BiH i učestvovanja u projektima podrške obrazovnom sistemu odlazi u penziju.

Emotivno obraćanje studentima i profesorima Medicinskog fakulteta završio je na srpskom jeziku riječima: "Želim vam svima sve najbolje".

Medicinski fakultet nagradio je danas Hirta de Leplira za izuzetnu podršku oko akreditacije, osiguranja kvaliteta i međunarodne vidljivosti, prenosi Srna.

Na ovom fakultetu, na četiri odsjeka na engleskom jeziku, trenutno studiraju 722 studenta iz 38 zemalja. Najviše ih je iz Indije 464, iz Grčke 42, Njemačke 41, Bangladeša 30, Italije 19, Egipta 15, Velike Britanije 14...

Studenti dolaze i iz Francuske, Švedske, Ukrajine, Holandije, Švajcarske, Austrije, Rusije, Turske, te brojnih zemalja Azije i Afrike.

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"Na početku smo imali uglavnom studente iz zemalja `trećeg svijeta`, pogotovo iz Indije, a taj odnos se sada prilično mijenja i dolaze nam studenti iz EU, Velike Britanije i drugih zemalja, tako da danas imamo oko 120 studenata iz EU koji studiraju na Medicinskom fakultetu koji je van EU", rekao je dekan Dejan Bokonjić.

Izvođenje nastave na engleskom počelo je od akademske 2020/21. godine, po čemu je ova ustanova prva u Republici Srpskoj, a ove godine ispraćaju prvu generaciju stranih studenata, od kojih je 56 diplomiralo

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