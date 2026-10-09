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"Nije najvažnije diplomirati, važnije je za kog ćeš se muškarca udati"

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09.10.2026 08:03

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Мелина Галић Мелина Џиновић, позната и као Мелина Џиновић, рођена 1979 је босанска модна дизајнерка са седиштем у Србији, позната по својој женској одjећи „Хамел“. Њени дизајни често укључују уске хаљине које су постале популарне међу холивудским звијездама.
Foto: Youtube/Blic

Modna dizajnerka Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, danas gradi uspješnu karijeru u modnom svijetu, a njene kreacije nosile su i brojne svjetske zvijezde.

Međutim, malo je poznato kakav je obrazovni put imala prije nego što je zakoračila u svijet mode i javnog života.

​Melina je rođena 1982. godine u Bihaću, dok je osnovno i srednje obrazovanje završila u Zagrebu.

Nakon srednje škole, upisala je Odsjek za engleski jezik i lingvistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Tokom studija važila je za izuzetno uzornog studenta i sa lakoćom polagala ispite, postavši apsolvent 2002. godine.

​Ipak, tik pred sticanje visokoškolske diplome, donijela je neočekivanu odluku - napustila je fakultet na četvrtoj godini kako bi se udala za dvije decenije starijeg pjevača Harisa Džinovića.

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Taj potez naišao je na veliko neslaganje njenih roditelja, koji su se oštro protivili prekidu školovanja.

Gostujući prije nekoliko godina u jednoj TV emisiji, Melina se osvrnula na tu životnu prekretnicu i stav svoje porodice:

​- Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vrijeme. Moja djeca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mjestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala 'Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš', ali ja nisam. To nije moj savjet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi cijeli život - rekla je ona tada u emisiji "Magazin In".

​Ubrzo nakon udaje, Melina se ostvarila u modnoj industriji lansiranjem sopstvenog brenda.

Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kreatorka je novu životnu stranicu otvorila u Monaku, gdje se udala za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.

(telegraf)

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Melina Džinović

fakulteti

Obrazovanje

Udaja

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