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"Odavno sam donijela odluku" Melina sa sinom Kanom nema kontakt

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11.09.2026 07:57

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Мелина Џиновић
Foto: Youtube/ALO.RS

Melina Galić (45), nekadašnja supruga pjevača Harisa Džinovića, sreću je pronašla kraj bogatog Engleza Džefrija Arnolda (70), za kog je prije nekoliko mjeseci rekla sudbonosno "da".

Njihov odnos privlači pažnju javnosti, a o privatnom životu modne kreatorke godinama se govori.

Melina je tokom braka sa Harisom dobila dvoje djece, ćerku Đinu i sina Kana, a svojevremeno je otvoreno govorila i o tome zbog čega nije željela da proširi porodicu.

Naime, ona je pred kraj braka sa pjevačem otkrila da joj je život koji je tada vodila potpuno odgovarao, te da bi joj nova trudnoća promijenila svakodnevicu.

- Volim da spavam do dvanaest sati, odlazim na trening i putujem sa suprugom, a treća trudnoća sve bi mi to uskratila - rekla je tad Melina.

Ona je istakla da je odluku donijela odavno, kao i da je smatrala da je njihova porodica već upotpunjena.

Ђина Џиновић

Scena

Ovako Đina zove Melininog milionera

- Imamo djevojčicu i dječaka, čime je upotpunjena slika savršene familije, a život smo organizovali tako da, ovako kako je, baš sve odlično funkcioniše - istakla je ona tom prilikom.

"Čim je vidjela Kana, okrenula je glavu na drugu stranu"

U međuvremenu, odnos Meline i njenog sina Kana privukao je posebnu pažnju javnosti, budući da se već duže vrijeme govori o tome da nisu u kontaktu.

Njihov susret u jednom beogradskom lokalu navodno je bio veoma neprijatan. Kako su tada pisali domaći mediji, Melina je sjedela sa drugaricom i Brenom kada je u lokal ušao Kan, koji je prišao šanku kako bi preuzeo poručenu salatu.

- Melina je sjedela sa drugaricom i sa Brenom. U jednom trenutku u lokal je ušao Kan, koji je otišao do šanka kako bi preuzeo poručenu salatu. Čim ga je spazila, Melina je bukvalno okrenula glavu na drugu stranu, praveći se da ga ne vidi. Bilo je jako neprijatno gledati kako majka ignoriše rođeno dijete - otkrio je tada izvor za "Scandal".

Melina se, sa druge strane, u javnosti često može vidjeti sa ćerkom Đinom, koja je veoma bliska sa majkom. Njih dvije nerijetko provode vreme zajedno, a zajedničke fotografije dijele i na društvenim mrežama.

(telegraf)

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Melina Arnold

Melina Galić

Đina Džinović

Kan Džinović

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