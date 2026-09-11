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Ministarstvo o projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca

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11.09.2026 08:47

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je 13. oktobra 2025. godine raspisalo Javni poziv nezaposlenoj djeci boraca poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske za izražavanje interesa za zapošljavanje, u cilju unapređenja programa zapošljavanja i samozapošljavanja.

Pravo prijave na Javni poziv imala su nezaposlena djeca poginulih boraca sa prebivalištem u Republici Srpskoj, kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status člana porodice poginulog borca, bez obzira na stepen obrazovanja, kvalifikacije i prethodno radno iskustvo.

Prijavom se moglo iskazati interesovanje za:

- zapošljavanje;

- samozapošljavanje;

- dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju.

Način realizacije predviđao je da Ministarstvo, nakon zaprimljenih prijava, a u skladu sa iskazanim interesovanjima, prilagodi programe podrške i usmjeri ih prema stvarnim potrebama prijavljenih lica.

Kako je u pozivu i navedeno, od prijavljenih lica će se tražiti dodatna odgovarajuća dokumentacija i, po potrebi, obaviti razgovor sa njima, a poseban akcenat staviti na nezaposlenu djecu poginulih boraca koja su duže vrijeme bez zaposlenja.

- Nakon sprovedenog javnog poziva, Vlada Republike Srpske je 23. aprila 2026. godine donijela Zaključak broj 04/1-012-2-1634/26, kojim se obavezuje da u 2026. godini zaposli najmanje 500 lica iz kategorije djece poginulih boraca - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite istim zaključkom zaduženo je da koordiniše proces zapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu po javnom pozivu.

Od ukupno 500 prijavljenih lica po javnom pozivu, njih 328 je izrazilo interes za zapošljavanje kod poslodavca, 85 je iskazalo interes isključivo za samozapošljavanje, dok je 87 lica iskazalo interesovanje i za zapošljavanje i za samozapošljavanje.

Shodno iskazanim interesovanjima, Ministarstvo je u obavezi da sprovede aktivnosti na utvrđivanju konačnog opredjeljenja prijavljenih lica – da li žele zasnovati radni odnos kod poslodavca ili pokrenuti vlastiti posao, odnosno ostvariti pravo na podršku za samozapošljavanje.

Sa korisnicima sredstava za samozapošljavanje, nakon njihovog izjašnjenja i obezbjeđivanja sredstava, zaključili bi se ugovori o isplati subvencije, kojima bi se definisala međusobna prava i obaveze, način utroška sredstava i njihovo namjensko trošenje, kao i obaveza podnošenja izvještaja.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nastaviće aktivnosti na realizaciji Zaključka Vlade Republike Srpske, sa ciljem da se obezbijede konkretne mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje djece poginulih boraca i ispuni obaveza zapošljavanja najmanje 500 lica iz ove kategorije u 2026. godini.

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Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Vlada Republike Srpske

poginuli borac

Djeca poginulih boraca

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