SNSD: Veliki broj ljudi u Čelincu na tribini pokazatelj dobrog rada ove stranke

Kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH, Miroslav Janković i Milijana Topić poručili su u Čelincu da veliki broj ljudi na ovoj i drugim tribinama u okolnim mjestima pokazuje potvrdu kontinuiteta dobrog rada ove stranke.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je ova stranka ostavila neizbrisiv trag u razvoju Čelinca.

Tradicionalno, u Čelinac uvijek dolazimo puni optimizma, a odlazimo sa sjajnim utiscima. Tako je bilo i večeras. Velikim skupom najavili smo još veću pobjedu naše najveće političke porodice u Republici Srpskoj!

Hvala Čelincu, hvala svim našim divnim ljudima koji su večeras bili sa… pic.twitter.com/C1RS179qam — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 10, 2026

Milorad Dodik poručio je da su došli u Čelinac da potvrde još jednu pobjedu kandidata SNSD-a za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.

"Tradicionalno, u Čelinac uvijek dolazimo puni optimizma, a odlazimo sa sjajnim utiscima", rekla je potpredsjednik SNSD Željka Cvijanović te dodala:.

"Tako je bilo i večeras. Velikim skupom najavili smo još veću pobjedu naše najveće političke porodice u Republici Srpskoj. Hvala Čelincu, hvala svim našim divnim ljudima koji su večeras bili sa nama. Zajedno do ubjedljivog trijumfa 4. oktobra".