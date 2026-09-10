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SNSD: Veliki broj ljudi u Čelincu na tribini pokazatelj dobrog rada ove stranke

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10.09.2026 21:50

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Лидер СНСД-а Милорад Додик, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић
Foto: @Cvijanovic_Z / X

Kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH, Miroslav Janković i Milijana Topić poručili su u Čelincu da veliki broj ljudi na ovoj i drugim tribinama u okolnim mjestima pokazuje potvrdu kontinuiteta dobrog rada ove stranke.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je ova stranka ostavila neizbrisiv trag u razvoju Čelinca.

Milorad Dodik poručio je da su došli u Čelinac da potvrde još jednu pobjedu kandidata SNSD-a za člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.

"Tradicionalno, u Čelinac uvijek dolazimo puni optimizma, a odlazimo sa sjajnim utiscima", rekla je potpredsjednik SNSD Željka Cvijanović te dodala:.

"Tako je bilo i večeras. Velikim skupom najavili smo još veću pobjedu naše najveće političke porodice u Republici Srpskoj. Hvala Čelincu, hvala svim našim divnim ljudima koji su večeras bili sa nama. Zajedno do ubjedljivog trijumfa 4. oktobra".

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SNSD

Čelinac

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Izbori 2026.

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