Dodik: Ponosni smo na ono što je urađeno u Kotor Varošu, ali tu nećemo stati

SNSD je godinama radio da Kotor Varoš bude razvijena i otvorena opština, sa dobrom infrastrukturom i privredom koja obezbjeđuje radna mjesta ne samo za ljude iz Kotor Varoša, već i za radnike koji dolaze iz drugih opština, rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Ponosni smo na ono što je urađeno, ali tu nećemo stati. Nastavićemo da ulažemo u puteve, infrastrukturu i privredu i da zajedno sa ljudima Kotor Varoša stvaramo još bolje uslove za život i rad", istakao je Dodik.

Dodao je da Kotor Varoš ima potencijal i podršku SNSD-a da nastavi putem razvoja.