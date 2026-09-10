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Dodik: Ponosni smo na ono što je urađeno u Kotor Varošu, ali tu nećemo stati

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10.09.2026 21:16

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Лидер СНСД-а Милорад Додик, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић
Foto: MiloradDodik/X

SNSD je godinama radio da Kotor Varoš bude razvijena i otvorena opština, sa dobrom infrastrukturom i privredom koja obezbjeđuje radna mjesta ne samo za ljude iz Kotor Varoša, već i za radnike koji dolaze iz drugih opština, rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Ponosni smo na ono što je urađeno, ali tu nećemo stati. Nastavićemo da ulažemo u puteve, infrastrukturu i privredu i da zajedno sa ljudima Kotor Varoša stvaramo još bolje uslove za život i rad", istakao je Dodik.

Dodao je da Kotor Varoš ima potencijal i podršku SNSD-a da nastavi putem razvoja.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Kotor Varoš

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