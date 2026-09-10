Muškarac iz BiH uhapšen zbog pljačke "teške" 100.000 evra

Italijanska policija danas je saopštila da su uhapšene četiri osobe zbog ozbiljne sumnje da su počinile provalu u kuću u Montiju, blizu Koloseuma.

Terete za brutalnu provalu jer su prijetili da će odsjeći prste muškarcu i ženi, a zatim su pobjegli sa nakitom vrijednim 100.000 evra.

U pitanju su 46-godišnji državljanin BiH, dvojica Italijana (34, 69 godina) te 38-godišnja Albanka. Karabinjeri iz stanice Rim Pjaca Danta izvršili su nalog za hapšenje, koji je izdao sudija za preliminarne istrage Suda u Rimu, a na zahtjev tamošnjeg Tužilaštva.

Pljačka u istorijskom centru Rima

Kako mediji prenose, riječ je o provali u kuću iz februara, 2024. godine, u blizini Koloseuma, u samom srcu Rima. Pljačka je izvedena na prilično brutalan način jer su vlasnicima kuće prijetili odsjecanjem dijelova tijela. Bili su naoružani pištoljima, a žrtvama su na zglobove stavili električne vezice koje d‌jeluje poput elektrošokera u slučaju pomjeranja.

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Prema rekonstrukciji, tri maskirane osobe su provalile u kuću. Nakon što su vlasnike imobilisali vezicama, stavili su selotejp preko očiju kako bi ih spriječili da ih vide. U međuvremenu, kriminalci su pretražili stan, ukravši nakit vrijedan 100.000 evra i razne elektronske uređaje.

Karabinjeri sumnjaju da je jedan od uhapšenih bio tzv. logističar, osoba koja organizuje zločin, prikupljanjem informacija i pružanjem logističke podrške saučesnicima, bez stvarnog učešća.

Ostale tri uhapšene osobe sumnjiče se da su direktni počinioci, prenose Nezavisne.