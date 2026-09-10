Sumnja na pomaganje Hezbolahu: Amerika uvela nove sankcije

Američka administracija uvela je nove sankcije firmama i pojedincima za koje smatra da pomažu Hezbolahu i iranskim saradnicima na Bliskom istoku.

Mjere Kancelarije za kontrolu sredstava (OFAK) usmjerene su protiv firmi i pojedinaca u Iraku, Libanu i Turskoj za koje Vašington smatra da podržavaju šiitsku paravojnu organizaciju "Kataib Hezbolah", koja je pod komandom Revolucionarne garde i libanskog Hezbolaha.

U saopštenju Ministarstva finansija objavljeno je i vansudsko poravnanje sa američkim državljaninom koji se saglasio da plati 1,43 miliona dolara kako bi bio riješen problem moguće civilne odgovornosti za 39 kršenja sankcija protiv Irana.

Posljednje sankcije dio su operacije američkog Ministarstva finansija pod nazivom "Ekonomski otpadnik", koja je objavljena 24. avgusta i čiji je cilj prekid prihoda koje Teheran koristi za rat, proizvodnju projektila, sprovođenje kibernetičkih napada i podršku jedinicama Revolucionarne garde.