Autobus sletio sa puta, više povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Više osoba je poginulo i povrijeđeno u Švajcarskoj u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestovao autobus sa turistima, saopštila je danas policija.
Više osoba je poginulo u autobuskoj nesreći u Sušu, a nekoliko je povrijeđeno, ističe se u saopštenju.
Nisu objavljeni detalji u vezi sa okolnostima nesreće niti identitetom žrtava.
Prema navodima švajcarskih medija, autobus pripada holandskoj turističkoj kompaniji “Dač oad”.
Saobraćajna nesreća se dogodila između mjesta Suš i Cernec u kantonu Graubunden na istoku Švajcarske.
Cernec je ulazna tačka za posjetioce švajcarskog nacionalnog parka, velikog rezervata u Alpima dugačkog više od stotinu kilometara kvadratnih, koji se prostire preko planinske doline Engadin.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu