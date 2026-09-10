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Autobus sletio sa puta, više povrijeđenih

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10.09.2026 22:14

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Аутобус слетио са пута, више повријеђених
Foto: Envato/travelarium

Više osoba je poginulo i povrijeđeno u Švajcarskoj u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestovao autobus sa turistima, saopštila je danas policija.

Više osoba je poginulo u autobuskoj nesreći u Sušu, a nekoliko je povrijeđeno, ističe se u saopštenju.

Nisu objavljeni detalji u vezi sa okolnostima nesreće niti identitetom žrtava.

Prema navodima švajcarskih medija, autobus pripada holandskoj turističkoj kompaniji “Dač oad”.

Saobraćajna nesreća se dogodila između mjesta Suš i Cernec u kantonu Graubunden na istoku Švajcarske.

Cernec je ulazna tačka za posjetioce švajcarskog nacionalnog parka, velikog rezervata u Alpima dugačkog više od stotinu kilometara kvadratnih, koji se prostire preko planinske doline Engadin.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Švajcarska

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