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Kroz Ormuski moreuz prošlo samo sedam brodova

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10.09.2026 15:44

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Kroz Ormuski moreuz danas je prošlo sedam brodova, što je znatno manje od prethodnog dana, kada je 12 plovila išlo tim putem, pokazuju preliminarni podaci za praćenje brodskog saobraćaja.

Prema istim podacima, četiri broda su izašla, a tri su ušla u područje Ormuskog moreuza.

Analitičari navode da postoji mogućnost da pojedini brodovi plove kroz moreuz sa isključenim predajnikom i zbog toga ne mogu biti dio prikupljenih podataka.

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Od brodova koji su izašli iz moreuza, samo je jedan veći - "Finland prosperiti", koji nosi gotovo dva miliona barela sirove nafte.

Nijedan tanker sa tečnim gasom nije napustio moreuz, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

brodovi

tanker

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