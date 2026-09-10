"Veze Srbije i Srpske niko ne može da sruši"

Republika Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i nikakvim aktom, kamoli inicijativom iz Sarajeva, ne mogu biti srušene, samo mogu biti čvršće, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je napomenuo da su u Sarajevu pokrenuli neku inicijativu da se kao sruše specijalne veze sa Srbijom, te poručio da će tako natjerati na samo još jače povezivanje.

"Čuj, molim te. On će srušiti specijalne veze. Pa mi imamo najspecijalnije veze sa Srbijom, koje ne može nikakvim aktom da budu srušene, a kamoli nekom inicijativom. Pa to će nas samo natjerati još više da se povežemo. Vidjećete samo kako to izgleda", rekao je Dodik novinarima u Prnjavoru.

Kada je riječ o izjavama ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića koji narušava diplomatske odnose sa Srbijom, Dodik je naveo da je božanske i svake druge pravde BiH nikad ne bi postojala ali je to bilo dio nečega što su napravili meštari iz inostranstva.

"U toj zemlji ne bi bilo ni ministara, pogotovo takvih šereta i takvih karikatura", rekao je Dodik.

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Podsjetio je na dokazanu priču o povezivanju političkog rukovodstva iz Sarajeva sa jednom od najorganizovanijih bandi iz Dubaija koja se bavi prometom kokaina, kao i da su Konakovićeva žena, on i kćerka bili u Dubaiju gosti jednoga narkobosa i nikom ništa.

"To je ta država ili oni je zovu država. Pozivam srpski narod da ne izgovara punim imenom BiH. A sljedeća faza će biti, ono, BH. Pozivam da ne, da nikada ne zovu BiH državom, jer ona to nije", zaključio je Dodik.

(SRNA)