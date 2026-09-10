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Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

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10.09.2026 17:02

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Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас, 10. септембра, догодила у Улици Браће Пиштељића у Бањалуци.
Foto: Patrole radari/viber grupa

Motociklista je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Ulici Braće Pišteljića u Banjaluci.

Kako su za "Nezavisne novine" kazali iz Policijske uprave Banjaluka, nezgoda se dogodila oko 15.50 časova, a u njoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl.

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"Vozač motocikla zadobio je tjelesne povrede i prevezen je na UKC RS. Nema obustave saobraćaja. U toku je vršenje uviđaja od strane policijskih službenika PS za BS Banjaluka", kazali su iz policije.

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Podsjećamo, zbog ove nezgode saobraćaj se u ovom dijelu grada odvijao otežano.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Banja Luka

udes

Policija

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