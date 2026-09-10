Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Motociklista je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Ulici Braće Pišteljića u Banjaluci.
Kako su za "Nezavisne novine" kazali iz Policijske uprave Banjaluka, nezgoda se dogodila oko 15.50 časova, a u njoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl.
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"Vozač motocikla zadobio je tjelesne povrede i prevezen je na UKC RS. Nema obustave saobraćaja. U toku je vršenje uviđaja od strane policijskih službenika PS za BS Banjaluka", kazali su iz policije.
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Podsjećamo, zbog ove nezgode saobraćaj se u ovom dijelu grada odvijao otežano.
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