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Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Hitna pomoć na terenu

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10.09.2026 16:13

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u banjalučkom naselju Kumsale, u Ulici braće Pišteljića.

U nezgodi su učestvovali putnički automobil i motocikl, a na mjestu događaja je ekipa Hitne pomoći.

Zbog nezgode su stvorene gužve i saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno.

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Više informacija o okolnostima nezgode, kao i eventualno povrijeđenim licima, biće poznato nakon završetka uviđaja, piše Glas Srpske.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

Banjaluka

Hitna pomoć

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