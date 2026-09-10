Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Hitna pomoć na terenu

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u banjalučkom naselju Kumsale, u Ulici braće Pišteljića.

U nezgodi su učestvovali putnički automobil i motocikl, a na mjestu događaja je ekipa Hitne pomoći.

Zbog nezgode su stvorene gužve i saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno.

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Više informacija o okolnostima nezgode, kao i eventualno povrijeđenim licima, biće poznato nakon završetka uviđaja, piše Glas Srpske.