Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Hitna pomoć na terenu

Autor:ATV redakcija
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Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u banjalučkom naselju Kumsale, u Ulici braće Pišteljića.
U nezgodi su učestvovali putnički automobil i motocikl, a na mjestu događaja je ekipa Hitne pomoći.
Zbog nezgode su stvorene gužve i saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno.
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Više informacija o okolnostima nezgode, kao i eventualno povrijeđenim licima, biće poznato nakon završetka uviđaja, piše Glas Srpske.
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