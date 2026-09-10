Žena zlostavljala vanbračnog supruga

Autor:ATV redakcija
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Tereti se da je nasilnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.
Opštinski sud u Tuzli je 03. septembra 2026. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv osumnjičene A.E., zbog krivičnog djela - Nasilje u porodici.
Optužena se tereti da je nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.
Optužena u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora.
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