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Žena zlostavljala vanbračnog supruga

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10.09.2026 11:51

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Tereti se da je nasilnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.

Opštinski sud u Tuzli je 03. septembra 2026. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv osumnjičene A.E., zbog krivičnog d‌jela - Nasilje u porodici.

Optužena se tereti da je nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje svog vanbračnog supruga.

Optužena u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora.

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Tagovi :

Zlostavljanje

porodično nasilje

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