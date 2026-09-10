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Dalibor Bartula sproveden u Republičko javno tužilaštvo

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10.09.2026 10:00

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Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво
Foto: ATV

Dalibor Bartula, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta, sproveden je u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci.

On se sumnjiči za krivično djelo "Teško ubistvo" u vezi s krivičnim djelom "Pokušaj", a sve u vezi s krivičnim djelom "Saizvršilaštvo".

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Kako je ranije navedeno iz MUP-a Srpske, uz navođenje inicijala, sumnja se kako je Bartula po uputstvima i planu prvoosumnjičenog Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva Pandurevića, nakon čega je sa Ždralom pobjegao u pravcu Federacije BiH sa ciljem daljeg skrivanja i onemogućavanja pronalaska od strana organa gonjenja.

ATV nezvanično saznaje da policija sumnjiči Bartulu da je bio za volanom automobila iz kojeg je Ždrale pucao na Kostu Pandurevića.

Podsjećamo, Kosta Pandurević 2. avgusta ove godine pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu ”Srbija” gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Kako saznaje ATV u trenutku ranjavanja Pandurević se nalazio u automobilu ”audi A6”, u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dijete.

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Dalibor Bartula

Kosta Pandurević

Republičko javno tužilaštvo

Đorđe Ždrale

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