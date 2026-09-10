Adrijana (22) trebalo da otkrije pol bebe za svoj rođendan: Taj dan nikad nije dočekala

Adrijana Himenez, mlada majka iz Kalifornije koja je bila u 16. nedjelji trudnoće i imala šestogodišnju ćerku, upucana je u glavu dok je sjedila u automobilu sa sestrom, koja je takođe pogođena metkom u vrat.

Dvadesetdvogodišnja žena skinuta je sa aparata za održavanje života u petak, nakon što je proglašena moždano mrtvom.

"Skrhani smo. Još ne možemo da vjerujemo da se ovo dogodilo. Ne želimo da prihvatimo da Adrijana više neće biti sa nama", rekao je Leonardo Ajala, ujak žrtve Adrijane Himenez, u razgovoru za Law&Crime.

Himenez je od pucnjave 23. avgusta bila na aparatima za održavanje života, nakon što je zadobila "razornu prostrelnu ranu glave", navodi se na stranici GoFaundMi koju je pokrenula njena porodica.

Osumnjičeni za ubistvo prišao je automobilu u kojem su se nalazile Himenez i njena sestra i otvorio vatru na njih dok su oko 8 ujutru sjedele u uličici i čekale da se oslobodi parking mjesto, saopštila je policija.

Sestre su oko 2 sata ujutru završile smjenu u tajlandskom restoranu, gdje su radile kao kuvarice, a kasnije su izašle sa dvojicom rođaka i dječkom Adrijane Himenez, ocem njenog nerođenog djeteta. Himenez je bila za volanom kada su se vratili u svoj stan i ušli u uličicu kako bi sačekali da se pomjeri automobil i oslobodi mjesto za parkiranje, navodi njena porodica.

Srbija Jeziva scena: Slavko dao djetetu od 10 godina pištolj i naredio mu da puca u mladića?

Osumnjičeni, identifikovan kao 30-godišnji Valter Fransisko Rodrigez Garsija, pokušao je da puca i na Adrijaninog dječka, navodi policija. Uhapšen je dva dana kasnije.

"I dalje želim da znam zašto je to uradio", rekao je ujak ubijene djevojke.

Garsija se suočava sa tri optužbe za pokušaj ubistva, uz posebne tačke optužnice da je lično i namjerno upotrebio vatreno oružje. Tužioci su saopštili da očekuju da će optužbe biti pooštrene sada kada je Himenez skinuta sa aparata za održavanje života.

"Njen rođendan je 11. septembra. Tog dana je trebalo da organizuju otkrivanje pola njenog djeteta. Nažalost, i njena beba je preminula", rekao je Leonardo Ajala.

Govoreći o šestogodišnjoj ćerki Adrijane Himenez, Ajala je rekao: "Najteže je kada znate da mala djevojčica doziva mamu i plače za njom."

Svijet Suprug ubio ženu vaspitačicu u vrtiću

Andrijanina sestra je preživjela pucnjavu nakon što je metak koji ju je pogodio u vrat za svega nekoliko centimetara promašio njene glasne žice, prenosi Law&Crime.

"Ljekar je rekao da bi joj, da je metak pogodio samo nekoliko centimetara unazad, oduzeo život", rekao je Ajala za taj list.

Motiv pucnjave za sada nije saopšten.

(telegraf)