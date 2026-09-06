Noć ludila u Beogradu: Pucnjava, opekotine, pad sa visine, ubadanje nožem ispred pekare

U Beogradu je protekle noći Hitna pomoć intervenisala zbog pucnjave u Makenzijevoj ulici, dok je u Ulici kraljice Natalije jedna osoba pala sa visine, a na Zelenom vencu jedna osoba je ubodena nožem ispred pekare.

Sinoć oko 22 časa oboren je jedan motociklista, koji je tom prilikom doživio teške tjelesne traume, a u Ulici Gavrila Principa jedan muškarac zadobio je opekotine.

Jedna osoba povrijeđena je u sudaru putničkog automobila i autobusa u Ulici Slavka Rodića u beogradskom naselju Rakovica. Povrijeđen je muškarac, koji je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Služba Hitne pomoći u Beogradu tokom noći primila je ukupno 110 poziva, uz 32 intervencije na javnom mjestu.

Intervencije su se najčešće odnosile na probleme sa prekomjernim unošenjem alkohola. Osim toga, za pomoć ove službe tokom noći najčešće su se javljali srčani bolesnici, prenosi RTS.