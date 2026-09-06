Apel porodice Mladić: Novac umjesto za cvijeće i vijence za generala uplatiti za oboljelu djecu

Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu.

"Povodom posljednjeg ispraćaja mog oca, generala Ratka Mladića, želim da zamolim sve koji će doći da mu odaju poštu i isprate ga na večni počinak da ne kupuju cvijeće i vijence", navodi se u apelu porodice Mladić.

Darko Mladić je zamolio da se umjesto kupovine cvijeća pažnja usmjeri tamo gdje može da znači mnogo više – na oboljelu djecu koja se bore za svoje zdravlje i život.

"Kao sin, vjerujem da bi mom ocu bilo draže da umjesto cvijeća koje će uvenuti pomognemo nekom djetetu da dobije priliku za liječenje, ozdravljenje i život", naveo je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, u danima kada jedan život ispraćamo, učinimo nešto za drugi život.

"Hvala svima koji će razumijeti i prihvatiti ovu moju molbu kao posljednji znak poštovanja prema mom ocu", istakao je Darko Mladić.

General Ratko Mladić biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenosi Srna.