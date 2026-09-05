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Ninković: Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti

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05.09.2026 14:10

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Бивши командант Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране Војске Републике Српске /ВРС/ Живомир Нинковић
Foto: YouTube/Novosti/printscreen

Bivši komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske /VRS/ Živomir Ninković poručio je danas u Beogradu da se srpski narod oprašta od generala Ratka Mladića, ljudske i vojničke gromade koji je u rangu Karađorđa.

Ninković je, kao saborac Mladića od prvih dana rata u Kninu, rekao da on nije bio nikakav dželat, kakvim hoće da ga predstave već izbrušena duša, profesionalac i patriota.

"Dragi moj generale, narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti. Pripadaš najsvetlijim stranicama istorije. Ako mi ne budemo pisali tu istoriju, pisaće nam je drugi. Hvala ti za Republiku Srpsku. Da nismo imali generala Mladića ni bi imali ni našu Republiku", rekao je Ninković na komemoraciji u Domu Vojske Srbije.

Ninković je ukazao da je od samog početka rata Mladić razumio da je na sceni plansko razbijanje Jugoslavije i plan za građanski rat te da je još tada počeo borbu da to spriječi.

Комеморација Ратко Младић

Srbija

U Domu Vojske održana komemoracija generalu Ratku Mladiću

On je naglasio da je Mladić vodio borbu sa stranim faktorom, NATO paktom, domaćim kvazi političarima i stranim političarima i da je u svim situacijama i razgovorima pokazivao odlučnost, dosljednost i čvrstinu.

Ninković je npodsjetio da je Mladić iz Zadarskog garnizona izvukao oko 4.000

pripadnika JNA svih nacionalnosti i oko 2.500 vozila.

"Borba protiv stranog faktora, agresije na Republiku Srpsku, borba protiv domaćeg faktora. Sve su to pojave koje su došle na pleća Ratku mladiću i nama koji smo se sa njim bili, a ja sam bio od prvog dana", rekao je on.

General Luka Kastratović je na kraju komemorativnog skupa ponovio da će general Ratko Mladić, po sopstvenoj želji biti sahranjen uz kćerku Anu na Topčideskom groblju u Beogradu, u ponedjeljak 7. septembra, prenosi Srna.

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Živomir Ninković

general Ratko Mladić

Republika Srpska

Srbija

Ratko Mladić komemoracija

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