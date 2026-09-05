Putin naredio da se tri dana ne udara po Kijevu, ovo je razlog

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je dao nalog da se tokom tri dana ne izvode udari po Kijevu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, prenosi TASS.

Obustava udara povezana je sa pripremom posjete američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera glavnom gradu Ukrajine.

"Zaista, takve informacije su dobijene sa ukrajinske strane. Ruski predsjednik i vrhovni komandant Putin izdao je naređenje da se ne izvode udari na Kijev u periodu od tri dana, počev od večeras u ponoć. Ovo je povezano sa pripremama i ostvarivanjem kontakata u kojima učestvuju Amerikanci u Kijevu", podvukao je portparol Kremlja.

Peskov pozvao da se ne iznose prognoze o predlozima za rješavanje sukoba i da se sačeka sastanak Putina sa američkim pregovaračima.

"Juče je sam Tramp rekao da nije riječ o novim prijedlozima (za rješavanje sukoba u Ukrajini), to je bila izjava predsjednika SAD", podvukao je.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće sa američkim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Svijet Vitkof i Kušner stigli u Moskvu

Njihov sletio je ranije na aerodrom "Vnukovo", gdje ih je dočekao specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Kako se očekuje, Vitkof i Kušner će poslije Moskve posjetiti Kijev.