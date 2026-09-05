Preminuo glumac iz čuvene Netfliksove serije

Poznati njemački glumac Mihael Mendl preminuo je u 82. godini, potvrdio je njegov agent njemačkoj novinskoj agenciji DPA.

Mendl je, kako je navedeno, „preminuo mirno“, a vijest o njegovoj smrti prethodno su objavili i brojni njemački mediji.

Tokom bogate karijere ostvario je veliki broj uloga na filmu i televiziji. Publika ga pamti po ostvarenjima poput filma „Pad“, kao i po filmu „Bos“, dok je igrao i u brojnim televizijskim filmovima njemačkih javnih servisa ARD i CDF. Šira međunarodna publika upoznala ga je i kroz Netfliksovu popularnu seriju „Dark“.

Im Alter von 82 Jahren: Charakterdarsteller Michael Mendl gestorbenhttps://t.co/h113fL9gxL — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) September 5, 2026

Mendl je posebno bio poznat po tome što je često tumačio istorijske ličnosti. Za ulogu bivšeg njemačkog kancelara Vilija Branta u filmu „Im Schatten der Macht“ osvojio je prestižnu nagradu „Zlatna kamera“.

U dokudrami „Karol Vojtila“ igrao je papu Jovana Pavla II, dok je u drami „Die Gustloff“ tumačio kapetana.

Od pozorišta do velikog platna

Mihael Mendl rođen je 1944. godine u Linenu, u Vestfaliji, kao vanbračni sin katoličkog sveštenika. Odrastao je u oblasti Rura, a kasnije je kratko studirao u Beču, nakon čega je pohađao Folkvang školu u Esenu.

Prije nego što je ostvario uspjeh na filmu i televiziji, godinama je gradio karijeru na pozorišnim scenama.

Na filmu se pojavio tek kasnije u životu, što je smatrao velikom srećom.

„Imao sam nevjerovatnu sreću“, rekao je Mendl u intervjuu za DPA 2019. godine.

Iako je u televizijskim filmovima često dobijao uloge glavnog muškog lika, sebe nije smatrao klasičnim romantičnim junakom.

„Ja sam karakterni glumac. Igram zahtjevne uloge, čak i negativce“, govorio je tada.

Dugo je živio u Minhenu, a potom se preselio u Berlin.

U seriji „Dark“, koja je stekla veliku popularnost širom svijeta, Mendl je tumačio bivšeg direktora nuklearne elektrane. Tokom karijere ostvario je i brojne gostujuće uloge u kriminalističkim serijama i drugim televizijskim ostvarenjima.

Njegov odlazak predstavlja kraj karijere glumca koji je decenijama bio jedno od prepoznatljivih lica njemačkog pozorišta, filma i televizije.