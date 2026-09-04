Kome je pripala imovina Bore Čorbe: Pred odlazak u bolnicu donio odluku o testamentu

Bora Đorđević je pred odlazak u bolnicu sastavio tajni testament, odlučivši o imovini koju ostavlja svojoj porodici.

Prošle su tačno dvije godine otkako nas je, nakon lavovske borbe sa opstruktivnom bolešću pluća, napustio legendarni roker i frontmen „Riblje čorbe“ Bora Đorđević.

Ipak, detalji o njegovim posljednjim danima i odlukama i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti, a posebno pitanje – šta piše u njegovom tajnom testamentu koji je sastavio pred sam odlazak u bolnicu.

Kada je osjetio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora je odlučio da ništa ne prepušta slučaju. U strogoj tajnosti sastavio je testament, ali je o svemu unaprijed otvoreno razgovarao sa svojom suprugom i djecom, za koje je bio beskrajno vezan.

Iako su se njegovi nasljednici odavno obezbijedili i žive sopstvene živote, Bora je donio odluku da sve što ima ostavi upravo njima. Ipak, riječi koje je uputio svojoj supruzi neposredno prije nego što je hospitalizovan, posebno su odjeknule:

– Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija.

Pored same raspodjele imovine, Bora je tokom života imao vrlo jasan i prepoznatljiv stav o počastima i nagradama koje dolaze prekasno. Legendarni muzičar je otvoreno isticao da mu posthumna priznanja ne znače mnogo, jer tada više neće biti tu da to zna, prenosi Kurir.