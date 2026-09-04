Logo

Kome je pripala imovina Bore Čorbe: Pred odlazak u bolnicu donio odluku o testamentu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 15:28

Komentari:

0
Коме је припала имовина Боре Чорбе: Пред одлазак у болницу донио одлуку о тестаменту

Bora Đorđević je pred odlazak u bolnicu sastavio tajni testament, odlučivši o imovini koju ostavlja svojoj porodici.

Prošle su tačno dvije godine otkako nas je, nakon lavovske borbe sa opstruktivnom bolešću pluća, napustio legendarni roker i frontmen „Riblje čorbeBora Đorđević.

Ipak, detalji o njegovim posljednjim danima i odlukama i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti, a posebno pitanje – šta piše u njegovom tajnom testamentu koji je sastavio pred sam odlazak u bolnicu.

Kada je osjetio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora je odlučio da ništa ne prepušta slučaju. U strogoj tajnosti sastavio je testament, ali je o svemu unaprijed otvoreno razgovarao sa svojom suprugom i djecom, za koje je bio beskrajno vezan.

Iako su se njegovi nasljednici odavno obezbijedili i žive sopstvene živote, Bora je donio odluku da sve što ima ostavi upravo njima. Ipak, riječi koje je uputio svojoj supruzi neposredno prije nego što je hospitalizovan, posebno su odjeknule:

– Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija.

Pored same raspodjele imovine, Bora je tokom života imao vrlo jasan i prepoznatljiv stav o počastima i nagradama koje dolaze prekasno. Legendarni muzičar je otvoreno isticao da mu posthumna priznanja ne znače mnogo, jer tada više neće biti tu da to zna, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bora Đorđević

Riblja čorba

testament

Pjevač

Komentari (0)

Više iz rubrike

Јована Косовац малољетна улази у ријалити Елита 10 мајка потписала сагласност

Scena

Maloljetna učesnica "Elite" napravila haos ispred karantina

3 h

1
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Scena

Bivša supruga Lazara Ristovskog nakon njegovog vjenčanja: ''Treba da ga bude sramota''

5 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić ulazi u Elitu: Dobiće honorar od 500.000 evra?

9 h

0
Пиштољ, оружје

Scena

Poznati muzičar ubijen sa trudnom ženom i kćerkom

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

08

Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

19

06

Mladićev ljekar otkrio detalje liječenja: Generalu davali fentanil

18

58

Centralne vijesti, 04.09.2026.

18

54

Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

18

46

Branko Ružić podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima