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Stevanović: Glasati za kandidate SNSD-a za sve funkcije

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04.09.2026 16:16

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Министар саобраћаја и веза Републике Српске
Foto: ATV

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske Zoran Stevanović istakao je značaj pobjede kandidata SNSD-a na opštim izborima 4. oktobra jer ova stranka vodi ozbiljnu državnu politiku za bolje sutra i naroda i Republike Srpske.

Stevanović je istakao da je najvažnije da pobijede kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a pozvao je da se glasa i za kandidate ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Parlamentarnu skupštinu BiH.

On je u Zvorniku, gdje je ozvaničio početak predizborne kampanje Gradskog odbora SNSD-a, istakao da će u predizbornoj kampanji nastupiti fer i pošteno, jer su uz ovu stranku najbolji domaćini, đaci, studenti, najozbiljniji privrednici.

Naglasio je da u posljednjih godinu dana nikad nije bila jača saradnja grada Zvornika i Vlade Republike Srpske koja je uložila više od 20 miliona KM investicija, te naveo da je juče završena geodetska podloga idejnog projekta za brzi put Zvornik-Bijeljina, prenosi Srna.

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Nastavlja se, dodao je, i sa izradom idejnog projekta do konačne izvedbe brze saobraćajnice Bijeljina-Zvornik-Konjević Polje, te istakao da grad Zvornik čekaju intenzivne godine razvoja.

"Zahvalan sam gradonačelniku Bojanu Ivanoviću i njegovim saradnicima što imaju energiju, znanje i ljude da proprate sve ove projekte i stanu rame uz rame sa razvijenim gradovima", rekao je Stevanović.

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Zoran Stevanović

SNSD

Republika Srpska

Izbori 2026

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