SNSD u Foči predstavio kandidate: Nastavljamo da razvijamo Foču i Republiku Srpsku

Predstavljanjem kandidata i simboličnim lijepljenjem prvih plakata na Trgu kralja Petra, Gradski odbor SNSD-a u Foči počeo je predizbornu kampanju za predstojeće izbore.

Kandidat ove političke stranke za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Lalović poručio je da će nastaviti da radi za dobrobit društva, na razvoju Foče, te unapređenju Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta.

"Zalagaću se da se završe svi projekti koji su u fazi realizacije i da poradimo na novim. Moji ciljevi su razvoj grada, razvoj privrede, demografska politika, opstanak naroda na ovim prostorima, jer sve je uzaludno ukoliko ne zaustavimo odliv stanovništva i ukoliko nas ne bude u većem broju", rekao je Lalović.

Lalović je naveo da je kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u prethodnom mandatu doprinio realizaciji brojnih projekata, od kojih su neki već završeni, dok je realizacija ostalih u toku.

"Mojim djelovanjem izmijenili smo Zakon o lokalnoj samoupravi i Foča je tim izmjenama dobila status grada, neke nove institucije i mnogo veći značaj koji joj pripada, ali to moramo i opravdati. U dogovoru s Vladom Srpske uspjeli smo da izlobiramo i da se u Univerzitetsku bolnicu uloži 48 miliona KM, od čega je 38 miliona KM za opremanje najsavremenijom opremom, a više od 10 miliona za završetak svih građevinskih radova. Ugovori su potpisani i oprema stiže u narednih šest mjeseci, dok građevinski radovi uveliko teku", rekao je Lalović.

Dodao je da je svojim angažmanom uspio da izlobira u Foči osnivanje Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, jedne od tri ovakve ustanove u Srpskoj, prenosi "Radio Foča".

Lalović je izrazio uvjerenje da će na predstojećim Opštim izborima građani dati podršku i kandidatu SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savu Miniću, kao i kandidatu za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

"Moramo se potruditi i opravdati ono što je Vlada Republike Srpske u prethodnim mjesecima uložila u Foču, a ovo je prilika da im na taj način zahvalimo", rekao je Lalović.

Među kandidatima na listi SNSD-a u Izbornoj jedinici devet za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske iz Foče je i Maja Kovačević Pušara.

Nemanja Lazović kandidat je ove stranke u Izbornoj jedinici tri za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Zalagaću se za srpske nacionalne interese, razvoj privrede, ostanak omladine i sve što je neophodno za funkcionisanje jednog društva. Republika Srpska je lijepo mjesto za život, treba da se razvija i unapređuje za dobrobit svih nas i generacija koje dolaze", rekao je Lazović.

Predsjednik Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Foči Milan Vukadinović poručio je da će predizbornu kampanju voditi fer i politički korektno, te se u narednim danima baviti radom, djelima i biračima predstaviti projekte i vizije razvoja Foče i Republike Srpske.

Vukadinović je najavio da će se zalagati da Univerzitetska bolnica u Foči preraste u Klinički centar, dok će, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, biti realizovani i drugi značajni infrastrukturni projekti.

Među njima su, kako je naveo, izgradnja novih blokova Medicinskog fakulteta i Studentskog centra „Boriša Starović“, izgradnja „Staračkog doma“, kao i unapređenje i rješavanje putne infrastrukture.

"Mislim da zaista imamo najbolje kandidate. Premijer Minić je unio novu energiju u rad Vlade i siguran sam da će na taj način voditi i Republiku Srpsku. Naša Željka Cvijanović je prekaljeni borac za interese Republike Srpske, dama koja je za interese Srpske lobirala u svim centrima moći u svijetu i regiji, a njena pobjeda je neupitna. Profesor doktor Nenad Lalović, koji se pokazao kao veliki humanista, patriota i rodoljub, čovjek koji je sa premijerom Minićem UB Foča obezbijedio investiciju od istorijskih 48 miliona KM, će sigurno opet biti poslanik", rekao je Vukadinović.

Vukadinović je istakao da očekuje dobar izborni rezultat i od kandidata Maje Kovačević Pušara i Nemanje Lazovića, za koje je rekao da imaju kvalitet i znanje u svojim strukama.