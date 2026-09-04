Autor:ATV redakcija
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Danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH, i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina.
U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.
Na opštim izborima biće birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i u deset kantonalnih skupština u Federaciji.
Iz Centralne izborne komisije apeluju na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na strogo poštovanje Izbornog zakona BiH, uz naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.
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