Danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH, i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina.

U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Na opštim izborima biće birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i u deset kantonalnih skupština u Federaciji.

Iz Centralne izborne komisije apeluju na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na strogo poštovanje Izbornog zakona BiH, uz naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.