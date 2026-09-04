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Počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH

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04.09.2026 07:17

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Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ
Foto: ATV

Danas zvanično počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH, i trajaće do 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina.

U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

Na opštim izborima biće birani članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i u deset kantonalnih skupština u Federaciji.

Iz Centralne izborne komisije apeluju na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na strogo poštovanje Izbornog zakona BiH, uz naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.

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Izbori 2026

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

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