Ubistvo u Sarajevu: Za počiniocem se traga, uhapšen pomagač (18)

Autor:ATV redakcija
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Muškarac čiji su inicijali E.S. /34/ preminuo je nakon što je ranjen u sarajevskom naselju Gorica. Osumnjičeni za pomaganje u ubistvu je uhapšen, dok se za izvršiocem traga.
Policija je sinoć u 22.30 časova obaviještena da je u ulici Dajanli Ibrahim-bega u naselju Gorica došlo do upotrebe vatrenog oružja, prilikom čega je jedna osoba povrijeđena, saopšteno je iz MUP-a KS.
Povrijeđeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu /KCUS/, gdje je u 23.05 časova konstatovana smrt, navodi se u saopštenju.
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Uviđaj, kojim je rukovodila dežurni tužilac, sproveli su pripadnici Uprave policije MUP-a KS.
Policija je u 2.30 časova uhapsila lice čiji su inicijali Đ.S. /18/ zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu, dok je za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo raspisana potraga, dodali su iz policije.
U saopštenju se navodi da policija nastavlja rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela, kao i intenzivnu potragu za počiniocem.
(Srna)
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