Kako zaštititi svoje podatke na mobilnom telefonu?

Najnovije globalno istraživanje kompanije Kasperski pokazuje da je čak 58 odsto korisnika izabralo pametni telefon kao glavni uređaj za pristup internetu, čime je računar prešao u drugi plan.

Ovaj trend je najizraženiji kod pripadnika Generacije Z (od 18 do 28 godina), gdje telefon kao primarni uređaj koristi čak 67 procenata ispitanika. Međutim, dok mobilni telefoni preuzimaju ulogu računara, stručnjaci za sajber-bezbjednost upozoravaju da svijest i navike korisnika o zaštiti podataka ne prate ovaj brzi rast.

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Na pametnim telefonima danas čuvamo gotovo sve – od ličnih uspomena do povjerljivih poslovnih informacija. Istraživanje otkriva da 65 odsto ljudi na telefonu drži fotografije i video-zapise, 55 procenata kontakte, a 41 odsto čuva lična dokumenta poput pasoša i ličnih karata. Zanimljivo je da 54 odsto korisnika preko telefona pristupa poslovnim mejlovima i sistemima, dok trećina koristi finansijske servise. Sa porastom popularnosti AI alata, četvrtina korisnika na telefonima čuva i istoriju razgovora sa vještačkom inteligencijom.

-Naši pametni telefoni danas služe kao potpuno opremljeni digitalni asistenti koji dotiču gotovo svaki aspekt našeg života. Podaci koje im povjeravamo daleko prevazilaze fotografije ili tekstualne poruke. Zbog toga glavno pitanje više nije ‘šta čuvamo’, već ‘kako to štitimo'”, ističe Rade Furtula, presales menadžer kompanije Kaspersky za Zapadni Balkan, naglašavajući da bezbjednost mora postati sastavni dio samog uređaja.

Rizici su sve veći, što potvrdjuje i podatak da je samo u prvom kvartalu 2026. godine spriječeno više od 2,67 miliona napada na mobilne uređaje, uz otkrivanje preko 306.000 zlonamjernih instalacionih paketa. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da mobilni telefoni zahtijevaju jednako sveobuhvatnu zaštitu kao i računari, uključujući pouzdane antivirusne programe i sisteme za detekciju fišing linkova u realnom vremenu.

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Kako biste osigurali svoje podatke, Kasperski preporučuje tri zlatna pravila: nikada ne čuvajte važne podatke samo na telefonu već koristite bezbjedan klaud i Password Manager trezore; instalirajte proaktivnu zaštitu od digitalnih prijetnji; i uvijek imajte spremne preventivne mjere u slučaju gubitka ili krađe uređaja – uključite funkciju “Pronađi moj uređaj”, podesite trenutno automatsko zaključavanje ekrana i redovno pravite rezervne kopije.

(B92)