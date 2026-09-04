Novi podvig na UKC-u: Ljekari odstranili veliki tumor

Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je uklonio veliki tumor (dimenzije 10x8x5 centimetara) iz pazušne, odnosno aksilarne regije.

Operacija je predstavljala veliki izazov za hirurški tim zbog kompleksne anatomske lokalizacije tumora. U aksilarnoj regiji prolaze važni krvni sudovi i nervne strukture, dok je tumor u konkretnom slučaju bio urastao u krvne sudove i živce pazušne jame.

Operaciju je predvodio dr Slaviša Kunarac, ortoped, supspecijalista ortopedske onkologije, koji je svoje znanje i iskustvo sticao i kroz stručne edukacije u renomiranim evropskim centrima.

"Ovakve operacije su kompleksne zbog same anatomije aksilarne regije, gdje se nalaze značajne vaskularne i nervne strukture. Dodatni izazov predstavlja činjenica da je tumor bio u neposrednom odnosu sa krvnim sudovima i živcima pazušne jame. Zbog toga je bilo neophodno pažljivo planirati svaki korak operacije i maksimalno sačuvati okolne strukture", rekao je dr Slaviša Kunarac.

Istakao je da uspješno izvođenje ovakvih zahvata predstavlja rezultat iskustva, kontinuirane edukacije i timskog rada.

"Naš cilj je da i pacijentima sa kompleksnim onkološkim oboljenjima pružimo mogućnost adekvatnog hirurškog liječenja u UKC Republike Srpske. Iza ovakvog zahvata stoji veliki rad cijelog tima, od pripreme pacijenta, preko same operacije, do postoperativnog praćenja", dodao je dr Slaviša Kunarac.

Višesatni operativni zahvat protekao je uspješno, a pacijent je nakon operacije upućen na dalje postoperativno praćenje i liječenje prema procjeni ljekarskog tima.

Uspješno izvođenje ovakvih složenih operativnih procedura još jednom potvrđuje stručne kapacitete Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Republike Srpske i značaj kontinuiranog ulaganja u znanje, edukaciju i razvoj savremenih metoda liječenja.

Naša ustanova je jedina u Republici Srpskoj koja pruža ovakav sveobuhvatan i specijalizovan vid zbrinjavanja onkološko-ortopedskih pacijenata.

Hirurški tim činili su dr Slaviša Kunarac, ortoped - onkolog, dr Igor Radoja, specijalizant ortopedije, dr Slobodan Mitrović specijalizant ortopedije; anesteziloški tim dr Dejan Aćić, anesteziolog dr Vanja Krejić, specijalizant anestezije, te instrumentarke Darija Kuzmanović, Dajana Vujmilović i Lazar Dumnić.