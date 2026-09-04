Logo

Vlada Srpske izdvaja 23 miliona KM za podsticaje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 10:33

Komentari:

2
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва
Foto: ATV

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je u Banjaluci da je Vlada Srpske danas usvojila informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganja, za šta su u ovoj godini izdvojena 23 miliona KM.

"U junu je raspisan javni podsticaj za ulaganja privrednih subjekata. Uslove su ispunila 273 preduzeća. Ovo je treći od podsticaja Vlade Republike Srpske u ovoj godini", rekao je Bubić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je istakao da je više od 20 privrednih subjekata investiralo više od milion KM.

Bubić je naveo da je Vlada Srpske usvojila odluku da plate radnicima Radio-televizije Republike Srpske budu povećane 10 odsto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radenko Bubić

Podsticaji

Vlada Republike Srpske

Komentari (2)

Više iz rubrike

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Ekonomija

Cijene goriva u Njemačkoj ruše rekorde

3 h

1
Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу

Ekonomija

Stiže velika promjena u Rusiji: Putin otkrio planove

21 h

0
Ријал је званични назив за новац у неколико држава свијета као што су Иран, Карат, Оман, Саудијска Арабија. Ова ријеч потиче од шпанске ријечи за стари новац

Ekonomija

Rijal opet pao, potrebno više od 2,2 miliona za jedan dolar

1 d

0
Шта ће бити са цијеном нафте? "Улазимо у нови циклус тензија и неизвјесности"

Ekonomija

Šta će biti sa cijenom nafte? "Ulazimo u novi ciklus tenzija i neizvjesnosti"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima