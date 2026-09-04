Vlada Srpske izdvaja 23 miliona KM za podsticaje

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je u Banjaluci da je Vlada Srpske danas usvojila informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja za ulaganja, za šta su u ovoj godini izdvojena 23 miliona KM.

"U junu je raspisan javni podsticaj za ulaganja privrednih subjekata. Uslove su ispunila 273 preduzeća. Ovo je treći od podsticaja Vlade Republike Srpske u ovoj godini", rekao je Bubić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je istakao da je više od 20 privrednih subjekata investiralo više od milion KM.

Bubić je naveo da je Vlada Srpske usvojila odluku da plate radnicima Radio-televizije Republike Srpske budu povećane 10 odsto.