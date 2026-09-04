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Cijene goriva u Njemačkoj ruše rekorde

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04.09.2026 09:47

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Prema nedavnoj analizi cijena goriva koju je sproveo ADAK, tokom proteklog mjeseca u Njemačkoj značajno porasle cijene i goriva Super E10 i dizela.

ADAK je saopštio da je avgust u prosjeku bio najskuplji mjesec do sada za Super E10. Litar je koštao 2,145 evra, što je skoro pet centi više nego u julu.

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Rast cijene dizela bio je još izraženiji cijena je porasla za nešto manje od 13 centi, pa su u avgustu vozači dizel vozila plaćali prosječno 2,223 evra po litru.

Najnepovoljniji dan za točenje goriva

Za obje vrste goriva, 23. avgust bio je najskuplji dan za točenje, kada su cijene dostigle 2,188 eura po litru za Super E10 i 2,283 eura po litru za dizel.

S druge strane, 9. avgust bio je najjeftiniji dan za obje vrste goriva. Super E10 koštao je 2,095 evra po litru, dok je cijena dizela iznosila 2,162 evra po litru.

Zašto su cijene drastično porasle?

ADAK smatra da se trenutne visoke cijene goriva ne mogu objasniti isključivo fluktuacijama cijena sirove nafte.

Na primjer, dok je cijena barela sirove nafte tipa "Brent" u aprilu povremeno prelazila 100 američkih dolara, prosječna mjesečna cijena goriva Super E10 bila je znatno niža nego u avgustu.

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Iako na cijene goriva utiču i drugi faktori osim cijene sirove nafte, poput troškova prerade i distribucije, kao i poreza, ADAK smatra da je trenutnu razliku u cijeni u odnosu na prethodne mjesece teško opravdati.

Aplikacija za praćenje cijena goriva "ADAK Drajv" pomaže vozačima da pronađu benzinske stanice sa povoljnijim cijenama, omogućavajući im da 24 sata dnevno porede cijene u realnom vremenu na više od 14.000 stanica širom Njemačke, prenosi "b92".

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Tagovi :

gorivo

Cijene goriva

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