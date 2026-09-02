Šta će biti sa cijenom nafte? "Ulazimo u novi ciklus tenzija i neizvjesnosti"

Uvoz energije na globalnom nivou porastao je za dodatnih 330 milijardi dolara za šest mjeseci rata na Bliskom istoku, a profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić izjavio je danas da domaće tržište nije neposredno pogođeno svjetskim kretanjima, ali da svakako proživljava posljedice tih kretanja.

"Sve su prilike da ulazimo u novi ciklus povišenih tenzija i neizvjesnosti na tržištu energenata i on je praćen cijenom nafte koja ide i preko 95 dolara po jednom barelu i cijenom gasa koja prelazi 70 evra po jednom megavat-satu", objasnio je Lukić.

Istakao je da je odnos između Irana i SAD ono što gura takva dešavanja i da može da se kaže da je taj odnos ponovo eskalirao preko nivoa razmjene nekih prijetnji na nivo direktnog fizičkog obračuna.

"Pored tih napada, možemo izdvojiti još jedan detalj koji je u drugoj polovini avgusta takođe doprinio ovim dešavanjima, a to je da je memorandum o razumijevanju koji je zaključen 17. juna između SAD i Irana i koji je trebalo da važi 60 dana definitivno istekao i neće biti obnovljen. Taj memorandum je uprkos svim kršenjima koja su nastupila poslije njegovog zaključenja, ipak doprinio smirivanju situacije, smirivanju na tržištu energenata i bio je neki tračak ili zrno nade da može doći do kraja sukoba", naveo je Lukić za RTS.

Govoreći o rizicima za snabdevanje evropskog tržišta, profesor ističe da to zavisi od uhodanih maršruta i logistike dopreme energenata.

Dodao je da je za Evropu potencijalni problem to što je Rusija prestala da izvozi dizel i da je to stvorilo izvjesnu paniku na tržištu derivata, navodeći da je profitna margina za sve kompanije koje trguju dizelom na rekordnom nivou.

Govoreći o domaćem tržištu i sporazumu sa ruskim Gaspromom koji ističe 30. septembra, Lukić je naveo da su svi sporazumi koje smo do sada zaključili sa ruskom kompanijom bili izuzetno povoljni po našu zemlju, ali da u poslednjih godinu dana dolazi do skraćivanja roka gasnog sporazuma.

"Taj rok je skraćen prvo na šest mjeseci, sada ove godine na tri mjeseca i očekujemo, naravno, uz produženje koje postoji, da zaključimo novi gasni sporazum koji vjerovatno neće imati prekomjerno dug rok dospjeća", rekao je Lukić.

Kada je riječ o sankcijama NIS-u, Lukić je naveo da je pitanje za Vašington pitanje nastavka njegove dobroćudnosti u vezi sa pregovorima o preuzimanju NIS-a.

"Mi smo se već navikli u ovoj godini da gotovo svakih mesec dana imamo testiranje te dobroćudnosti OFAK-a gdje, oko nedjelju dana prije isteka tog mjesečnog perioda odlaganja stupanja sankcija na snagu, strepimo kako će OFAK i koju odluku da donese", istakao je Lukić.

Ocijenio je da odluku američke strane o odlaganju sankcija može da preduhitri obznanjivanje konačnog ishoda pregovora MOL-a i Gasproma, odnosno da li će većinski vlasnik NIS-a da bude promijenjen ili će da ostane stari bar za neko vrijeme.

Lukić je napomenuo da mađarska fondacija MOL Nova Evropa izlazi iz vlasničke strukture, a da sve njene akcije preuzima kompanija MOL.

"Razlog ove promjene jeste činjenica da je ta fondacija imala kao najveći oblik aktive upravo udjele, odnosno akcije u MOL-u, da je najveći i osnovni prihod koji je ostvarivala prihod isplata po osnovu dividendi MOL-a koji je potom isplaćivan za različite društveno korisne odgovorne projekte i kao pomoć zajednicama. Sadašnja mađarska vlast je smatrala da su netransparentno dodjeljivana ta sredstva i da su možda zbog toga i na nepravičan način dodjeljivana. Tako da ono što će MOL da uradi, to je da će da preuzme sopstvene akcije", rekao je Lukić.

(Tanjug/Telegraf)