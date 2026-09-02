Zna se ko će naslijediti Mesijevu desetku

Nakon povlačenja Lionela Mesija iz reprezentacije Argentine jedno od pitanja koje smo svi sebi postavili bilo je - ko će sada nositi desetku? I ono, čini se, već ima odgovor.

Lionel Mesi objavio je da je porazom u finalu Svjetskog prvenstva ove godine njegova reprezentativna karijera zvanično završena.

„Dao sam sve. Nemam više šta da dam“, poručio je Lionel Mesi koji je duge dvije decenije na svojim leđima nosio svu težinu desetke Argentine koju je prije njega nosio Dijego Maradona.

I naravno da smo se svi zapitali – kome će sada ta odgovornost i čast da pripadnu?

Kako prenosi ESPN Argentina, to pitanje već je dobilo odgovor. Nisu u taboru reprezentacije bili ni iznenađeni ni nespremni kada je Mesi objavio povlačenje. Sasvim sigurno su za to znali već nakon finala Mundijala.

Zato i ne čudi da je pitanje njegovog nasljednika već riješeno.

„Lionel Skaloni ostaje selektor Argentine, kao što je bilo i očekivano. A dres sa brojem 10 nosiće Niko Paz. Ta odluka je već donijeta nakon internih razgovora koji su shvaćeni izuzetno ozbiljno“, naveo je ESPN pozivajući se na svoje izvore.

Paz ima samo 21 godinu, a već ima 11 nastupa u seniorskom timu Argentine. Važi za jednog od najtalentovanijih mladih igrača u Evropi.

Niko je rođen u Španiji, a njegov otac Pavlo Paz igrao je za Argentinu na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

(Sportklub)