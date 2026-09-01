Mektomini ide na operaciju srca

Šokantne vijesti stižu iz Italije. Fudbaler Napolija Skot Mektomini moraće da operiše srce zbog blage benigne aritmije, saopštio je danas italijanski klub.

Škotski reprezentativac moraće na hirurški zahvat, to je objavio i njegov klub, a poznato je i do kada će pauzirati:

- Poslije početka blage benigne aritmije, Skot Mektomini će u narednim danima biti podvrgnut korektivnoj operaciji. Biće ponovo dostupan posle pauze za reprezentaciju - stoji u objavi Napolija.

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Mektomini (29) će tako propustiti tri meča u Seriji A i utakmicu Lige šampiona protiv Arsenala u Ligi šampiona. Propustiće i četiri utakmice Škotske u Ligi nacija, dvije protiv Slovenije i po jednu protiv Sjeverne Makedonije i Švajcarske.

Prema najavama, biće spreman do 11. oktobra i utakmice Serije A u kojoj će Napoli ugostiti Frozinone, prenosi Tanjug.