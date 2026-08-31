Povukao se Lionel Mesi! "Došao je trenutak za to"

Ono što je bilo najavljeno, sada je dobilo i epilog. Legendarni Lionel Mesi odlučio je da se povuče iz nacionalnog tima, objavio je na svom zvaničnom profilu na Instagramu. On je objavio i emotivnu poruku.

Lionel Mesi je nastupio ove godine na Svjetskom prvenstvu, došao je do finala sa Argentinom i tamo je poražen od Španije sa 1:0 poslije produžetaka. Sada se Mesi oglasio posle Svjetskog prvenstva, nakon dugo vremena, i otkrio je da više neće nastupati Argentinu.

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"Poslije ovoliko vremena koje je prošlo od finala, nakon što sam mnogo razmišljao o svemu, želim da saopštim svima da se povlačim iz reprezentacije… Bila je to odluka koja je boljela i koja boli u duši, ali razumijem da je došao trenutak za to. Kunem vam se da sam uvijek davao sve od sebe, ne samo tokom posljednjih nekoliko godina kada se sve osvojilo, već i ranije. Uvijek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres, da vam pružim radost i da učinim da budete ponosni što ste Argentinci kroz fudbal.

"Ostalo je još malo i neke se etape polako zatvaraju, a ovo je jedna od onih koje me mnogo bole. Volim, volio sam i zauvijek ću voljeti da budem dio reprezentacije. Ispraznio sam se, više nemam šta da dam. A osim toga, iza mene dolaze neki zaista sjajni momci koji zaslužuju da budu ovdje. Hvala vam za svu ljubav i podršku tokom ovih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas čujem iznutra, sa terena.

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"Sada ću biti još jedan od vas, navijaću i podržavati vas uvijek spolja — i u dobrim i u lošim vremenima, a posebno tada. Hvala mojoj porodici što je uvijek bila uz mene, što me je pratila na ovom predivnom, ali teškom putovanju. Hvala svakom treneru, saigraču i funkcioneru sa kojim mi se pružila prilika da dijelim ovaj put. Sa sobom nosim uspomene i trenutke koje nikada neću zaboraviti.

"Odlazim miran i ponosan jer sam vam, zajedno sa svojim saigračima, poklonio trenutke o kojima smo sanjali. Bila je ludost doživjeti sve to zajedno sa vama. Volim vas! Hvala Bogu što me je učinio Argentincem. Napred, Argentina! Ove riječi sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, poslije svega što se dogodilo sa mojim ocem, još sam uvjereniji u svoju odluku.

(Telegraf)