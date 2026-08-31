Šok u Partizanu: Predrag Mijatović odlazi

Buran period je iza crno-bijelih, a čini se da neće biti puno mirnije ni u vremenu koje dolazi.

Predrag Mijatović je 1. juna podnio ostavku na poziciji potpredsjednika Partizana nakon što je glasanjem jedva dobio povjerenje na Skupštini kluba.

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Međutim, čuveni fudbaler je zvanično ostao dio kluba iz Humske, ali i to se sada promijenilo.

Kako "Kurir" saznaje Predrag Mijatović je podnio ostavku na mjesto člana Skupštine Partizana.

Zajedno sa Rasimom Ljajićem, Dankom Lazovićem i Milkom Forcan, Mijatović je stigao u Partizan 21. oktobra 2024. godine kao dio privremene grupe, a njihove rukovodeće pozicije su potvrđene na Skupštini kluba u junu 2025. godine.

Samo godinu dana kasnije, nakon unutrašnjih, ali i javnih ratova, Mijatović je otišao iz Humske, a od danas više nije ni dio Skupštine.

"Sam bih protiv sebe glasao..."

Nakon što je dobio podršku većine na Skupštini održanoj 1. juna 2026. godine, Mijatović je podnio ostavku, a potom je odgovarao na pitanja novinara.

Tada je poručio da bi sam glasao za sebe da je znao da će podršku dobiti "za dlaku". Dobio je 11 glasova "za" i 20 "protiv" uz četiri uzdržana.

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"Ja sam prošao milimetarski, za samo jedan glas. Da sam znao, ja bih glasao protiv sebe. Mi smo svi prošli na Skupštini, a to je nenormalno i neodrživo.Čekao sam ovu Skupštinu, da vidimo ko ima povjerenje. Ja sam dobio povjerenje, to me raduje, ali i brine, jer poslije četiri mjeseca neslaganja i prepucavanja malo mi je čudno: puj pike i ne važi, sad smo okej, danas je novi dan. Ne znam kako da započnem... Zato kao potpredsjednik moram da podnesem ostavku na svoju funkciju. Ovo ne treba da ide dalje. Ako UO može da dovede nekog ko ima drugačiju viziju i ukaže mu povjerenje, onda u redu. Ja ne mogu dalje pod ovim principima. Partizan zaslužuje da se smire strasti", rekao je tada Mijatović i dodao:

"Nije poenta da li je podrška veća ili manja. Nisam imao prilike ni na Skupštini da iskažem svoj plan. Sportski, prvenstveno. Dotakle su me teme koje nisu iz moje oblasti, poput finansija, struje, vode... Nisam mogao da izložim svoj plan".

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Uprkos svemu se nije pokajao zbog povratka u klub.

"Apsolutno se ne kajem nijednog sata vremena provedenog na stadionu. Sa lijepim i teškim situacijama. Bilo je pozitivnih stvari. Rezultat te definiše i kreira tvoju budućnost. Opet bih to uradio. Samo sam pokušao da evropski fudbal približim našim tendencijama, jer se ne možemo pohvaliti da je srpski fudbal u procvatu, ni ligaški, ni reprezentativni. To sam pokušao da implementiram, ponekad grublje i nerazumljivo za navijače. To je moj način funkcionisanja", rekao je tada.