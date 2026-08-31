Austrijancu oduzet treptač u Banjaluci

Banjalučka policija privremeno je oduzela ”treptač” koji su pronašli u automobilu ”audi” za čijim volanom je bio N.D. iz Austrije.

”Policijski službenici su izvršili kontrolu automobila ”audi”, kojim je upravljao N.D. iz Austrije. Tom prilikom je utvrđeno da se u vozilu nalazi uređaj za davanje posebnih svjetlosnih znakova - treptač, koji je privremeno oduzet”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je N.D. uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH. Za neovlašteno korišćenje treptača zaprijećena je novčana kazna od 1.000 do 8.000 KM.