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Banjalučanka pod dejstvom alkohola napala sugrađanku ispred kafića

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 11:30

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je A.D. zbog sumnje da je nakon verbalne prepirke ispred kafića napala i udario sugrađanku.

U PU Banjaluka navode da je A.D. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo tjelesne povrede.

”Žena iz Banjaluke je oko 2.40 časova prijavila da je nakon verbalnih nesuglasica fizički napadnuta od strane A.D. ispred ugostiteljskog objekta u Banjaluci, kojom prilikom je zadobila tjelesne pogrede. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod A.D. je utvrđeno prisustvo od 1,25 g/kg alkohola u organizmu”, saopštila je PU Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

fizički napad

tjelesne povrede

Banjaluka

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